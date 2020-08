El Subsecretario de Economía Provincial, Federico Ugo, se reunió con el Intendente Nicolás Mantegazza

El Subsecretario de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia, Federico Ugo, se reunió con el Intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza. En la reunión, de la que también participó Lucas Bolla, asesor del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia, y referentes de organizaciones populares, conversaron acerca de la tarea realizada en el mejoramiento de la infraestructura escolar de San Vicente, en el marco del Programa Argentina Unida por la Educación y el Trabajo, a través del cual trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular pintan escuelas. “La coordinación entre el Estado Nacional, Provincial y Municipal con los movimientos permite sostener el trabajo local en el contexto de pandemia. La Economía Popular es clave para reactivar nuestra provincia. Solo podemos crecer de abajo hacia arriba”, comentó Ugo. Luego, el funcionario visitó las obras que se están realizando en las escuelas 4, 22 y 29 y el espacio donde el Movimiento Evita de San Vicente está construyendo el “Refugio de la mujer”.

Both comments and pings are currently closed.