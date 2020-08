El municipio de Almirante Brown avanza con la instalación de otras 16 mil luminarias LED

El Municipio de Almirante Brown avanza en la instalación de 16.000 nuevas luminarias con tecnología LED, las cuales se suman a las 10.000 que ya fueron instaladas desde el inicio de la gestión del intendente Mariano Cascallares, lo que representará finalizar el año con la cobertura de casi el 50 por ciento del parque lumínico del Distrito. Desde la Comuna especificaron que en una primera etapa, de 2016 a 2019, “se pusieron más de 10.000 artefactos sobre las principales avenidas y arterias secundarias que conectan barrios y localidades”, mientras que actualmente, en la segunda etapa, “se están instalando sólo este año unas 16.000 luminarias más en calles secundarias”. De esta manera, en un año atípico e inmerso en una pandemia sin precedentes, el Municipio avanza con la mejora continua en infraestructura y concluirá el año con casi el 50 por ciento del parque lumínico cubierto con tecnología LED, es decir unos 625 kilómetros, en el marco de un programa general que prevé la colocación total de 60.000 artefactos. Este recambio histórico de material LED, que reemplaza a otras tecnologías existentes como mercurio, sodio, cuarzo y bajo consumo, representa una mejora en la calidad del alumbrado y la visibilidad, y también en el ahorro energético, ya que reduce en un 50 por ciento la energía requerida. En este sentido, desde el Municipio de Almirante Brown subrayaron que “estos artefactos también permitieron reducir la cantidad de equipos instalados ganando en eficiencia y ahorro energético, sin perder la cobertura lumínica”. Además, las nuevas luminarias requieren de poca potencia para encender y son aptas para la telegestión, un sistema que permite” diagnosticar el funcionamiento de los equipos, su consumo y administrar el rango lumínico de forma remota”, destacaron. Asimismo, esta inversión en infraestructura también impacta positivamente en la seguridad ciudadana de todos los vecinos y vecinas de Almirante Brown, generando tranquilidad y certidumbre en los barrios, ya que además de colocar los artefactos se hacen trabajos de poda controlada. INSTALACIÓN POR LOCALIDADES A nivel general se instalaron luminarias en avenidas y rutas transversales a varias localidades del Distrito como la avenida Hipólito Yrigoyen, donde se pusieron 1526, completando toda la traza; al igual que las 480 en Espora, las 515 en la Ruta 4 y 146 en la avenida 2 de Abril, además de las 1183 instaladas en los centros de trasbordo y estaciones ferroviarias de todo el Distrito. Puntualmente en Adrogué ya se colocaron 1470 luminarias, lo que representa más de 36 kilómetros de cobertura, en las siguientes avenidas, calles y plazas: De Kay, Pte. Quintana, M. Rodríguez, Pje. Villarino, V. Alsina, Avellaneda, Cordero, Nother, Somellera, Ejército Argentino, Spiro, República de Italia, Pellerano, Esteban Adrogué, Thorne, Drumond, Toll, Diagonal Brown, Cerreti, Castelli, Intendente González, Macías, Pasa. Stella Maris, Pasaje Las Delicias, Plaza Brown, La Gaceta/Pje. Kennedy, Seguí, Soler, San Martín, Rosales; en las plazas Tito Solimo, Cerreti, Azopardo, Bynnon, Stella Maris, 30 de Septiembre y Plaza Brown, además del Hospital Meléndez. Asimismo, este año se están instalando 1881 nuevos artefactos, es decir 28 kilómetros de cobertura, en distintos tramos de las calles La Rosa, Rodríguez, Somellera, Intendente González, Cervantes, Uriburu, Rosales, Quintana, Enrique Py, De la Peña, C. Pellegrini, Uriburu, Dr. Lucio Meléndez, República, Angonelli, Bouchard, C. Ramírez, Murature, Amenedo, Erezcano, Jorge, Perón y Serrano. En Burzaco ya se pusieron 962 nuevas luminarias, es decir unos 22 kilómetros, en Colombres, la Rotonda El vapor, Rotonda Los Pinos, Roca, Alsina, Eugenio de Burzaco, Rojas, Colón, Juan XIII, Quintana, 25 de Mayo, Amenedo, Drago, Podesta, Presidente Ortiz, Japón, Goyena, Cruz del Sur, Morgantti, Angonelli, Sarcione, Erezcano y Melian; y en las plazas Japón, Delghui Mastrángelo, y el predio Calle Roca. En este sentido, este año quedarán instaladas 4426 nuevas luminarias, abarcando casi 70 kilómetros, en distintos tramos de Eva Peron, Juan XIII, Asamblea, Prieto, Ricardo Rojas, Bermúdez, A. Del Valle, Alcorta, 25 de Mayo, Castagnino, B. Roldán, Manzanares, Colón, Sempere, Guido Spano, Bermúdez, Fader, Etchegoyen, Av. España, 9 de Julio, Arenales, Bradley, Ituzaingó, Vidal, J. V. Gonzalez, Humberto Primo, Int. Amenedo, Pellegrini, Mitre, Roca, Martín Fierro, Hugo del Carril, Carlos Gardel, Roca, Buenos Aires, Alsina y República Argentina. También en La Querencia, José Hernández, Alcorta, Alem, A. del Valle, Guido Spano, Mantovani, Bermudez, Montiel, El Chiripa, Ricardo Rojas, Uruguay, Andrade, Tacuari, Viera, Derqui, Pedro Echague, Cafferata, Maure, Bradley, Superí, Pilar, Lacamera, Algarrobo, Cornet, Prieto, Campos, España, Cabrera, Argañaras, Juan Jufre, Namuncura, Avellaneda, Martin Rodriguez, Vigil, Quintana, Cervantes, De María, Centenario de Mayo, Dardo Rocha, Paraguay, Brasil, De Kay, Illia, Bolivia, Alberti, Terraza, Hualfin, Terrero, Roldán, La Vincha, El Boyero, Hualfin, Buenos Aires, Belgrano, Alcorta, Viel, Cuyo, Tomas Guido, Florida, Pintos, Guatambu, Italia y Carmona, entre otras. En la localidad de Claypole se colocaron 340 luminarias, es decir casi 8 kilómetros, en 17 de octubre, Billinghurst, San Luis, Salaberry, Falucho, Rucci, R. Escalada; en las plazas Vicente Re y San Luis, y en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) local. Se prevé, en tanto, terminar el año con 1013 luminarias más, abarcando 26 kilómetros, en tramos de las calles Román Bravo, R. Collet, Uruguay, Marconi, Garibaldi, JJ Paso, A. del Valle, 17 de Octubre, Catedral, 17 de Octubre, Bullrich, Güemes, 17 de Octubre, Lobato, Potrerillos, F. Bollini, F. Lora, A. Bazán, Uspallata, F. Silva, Inca, Las Margaritas, Homero Sanz, Sune, J. Williams, Torres Eduardo, Tamarindo, R. Bravo, R. Collet, M Coman, J. I Rucci, Nazca, Corvera, Coquimbo, La Merced, Catedral, Maipú, Madero, Retama, Potrerillos, Caraguati y Alem, entre otras. También en las plazas Mariano Moreno y la ubicada en el cruce de González, De la Torre y Aquino. Por su parte, en Don Orione, se pusieron 483 luminarias LED, sumando más de 12 kilómetros, en toda la traza de la avenida Eva Perón y la calle Figueroa; y en las plazas Integradora y Manzana 1. Mientras que actualmente se avanza en la instalación de 293 luces, en más de 7 kilómetros, en las calles M. Araujo, Río Diamante, JJ Paso, Monteverde, Blas Parera, V. Loreto, Humahuaca y Río Limay, Río Carcaraña, Río Bermejo, Río Colorado, Río Segundo, Río Santiago, Río Gallegos, Río Tupungato, Río Pilcomayo, y López Morán. En Glew, en tanto, se instalaron 840 artefactos, cubriendo unos 17 kilómetros, en Soldi, Sarmiento, Avellaneda, Almafuerte, Calderón, Miguel Cané, Lamberti, Patria, Garibaldi, Mazzini, V. De la Plaza, Espoile, Int. Arreghini, Casona, Int. Echeverry, R. Silva, Berutti, Int. Lestrade, Pza. Las casitas, French, San Ignacio, López, Canalejas, Zuriategui; y en las plazas Las Casitas, Eva Perón, Rotary Club, José Hernández, CGT, Alfonsina Storni, Cootepa, Circuito Ciclístico, Hussein, San Martín, René Favaloro y De las Artes. Actualmente se avanza en la colocación de 857 luces, es decir más de 21 kilómetros, en Mansilla, Scalabrini Ortiz, Santa Fe, P. Belou, Franklin, V. López y Planes, Almafuerte, Bosch, Almonacid, Burgward, M. Galvez, Gordillo, Aguirre, Gdor. Arias, Reina Elena, Méndez, Pasaje Padre Pío, Uspallata, Sarmiento, Clark, Industria, 33 orientales, Jorge Newbery, Paz, Justicia, Piedad, Trabajo, Progreso y Orden; y en las plazas Clark, Malvinas y Luis Scala. En la localidad de José Mármol se colocaron 500 luminarias, abarcando 12 kilómetros y medio, en 4 de enero, Rocha, Dorrego, Echeverría, Sáenz Peña, Rep. Argentina, Canale, Granville, Molina, Mitre y Amenedo. Se instalarán, en tanto, 910 nuevos aparatos, en 23 kilómetros, en distintos tramos de Blasco Ibáñez, Rosales, Echeverría, Jorge, Mitre, Ferré, Jacinto Calvo, Sáenz Peña, Bynnon, Bernardi, Bolivar 20 de Septiembre, Congreso, Martín Arín, Lavalle, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Molina y Jorge, King, Ferré, Arias y Rosales entre otras. Por su parte, en Longchamps, se pusieron 539 luces LED, en más de 12 kilómetros, en las calles Yapeyú, Av. Aviación, Francia, San Martín, Carlos Dhiel, Granadero, Lorenzini, Berlín, Chiezza, Bolívar y Lagos; y en las plazas Aviadores Argentinos, Jorge Newbery, Ex Vidal, Santa Rita y Breghi. En este sentido, este año se están instalando 2156 nuevos dispositivos, abarcando unos 54 kilómetros, en distintos tramos de las arterias Arias, Los Studs, Torquinst, Francia, Motti de Tieghi, Lima, Los Cipreses, Quintana, Pringles, Castillo, Santa Fe, Aguirre, M. Pedraza, Bonifacio, Filiberto, San Roque, Arias, Yrigoyen, Av. Aviación, Canalejas, Payro, Sarmiento, Palumbo, Boulogne Sur Mer, Granaderos, Lorenzini, Vallejos, Castillos, Mte. Santiago, Prado, Iraola, Vallejos, Ascasubi, O. Lagos, Castillo Norte, Vallejos, San Martin, A. Alsina, Ing. Perrando, Berlín, M. Argentinas, Pres. Rivadavia, M. Belgrano, Pcia. de Buenos Aires, Bregui, R. Davel, S. Bolivar, M. Belgrano, entre otras, y en las plazas Rayo de Sol y Crucero General Belgrano. En Malvinas Argentinas se instalaron 107 luminarias, en unos 2 kilómetros de extensión, en las calles Álamo, Guatambú; en las plazas Ona y Puerto Argentino, y en el CAPS local. Mientras que este año se están instalando 663 artefactos, en un área de 17 kilómetros, en tramos de Echagüe, Diómede, Polonia, Algarrobo, Madariaga, Pino, Pasteur, Larrea, Policastro, Polonia, C. de Malvinas, Portugal, Retiro, Díaz Vélez, Llovet, Florida, Pintos, Coihue y Carmona. En la localidad de Ministro Rivadavia, por su parte, se colocaron 234 artefactos, en más de 6 kilómetros, de distintos tramos de las calles 25 de Mayo, Lahille, Laprida y la avenida Espora. Actualmente, en tanto, se están colocando 193 dispositivos en casi 5 kilómetros, entre las calles República Argentina, Ezeiza, Virrey Cevallos, B. Pereyra, Escobar, Essoin y Magaldi. Por su parte en Rafael Calzada, se pusieron 330 luminarias con tecnología LED, en unos 8 kilómetros, entre las calles 20 de Septiembre, Colón, Güemes, Lerroux, República Argentina, Pasaje Hermandad; la plaza Güemes, el Polideportivo y el hospital Oñativia. Para este año, asimismo, se prevé la instalación de 2174 artefactos , es decir unos 55 kilómetros de traza, en tramos de las calles Altamira, 20 de Septiembre, Colón, Ferré, Cervantes, Azopardo, Güemes, Arias, Venancio Flores, Lavalle, San Juan, Catamarca, Humberto Primo, Tucumán, Jorge, Salta, Ramón Carrillo, Agüero, Falucho, perón, Balboa, Rivadavia, Illia, Centenario de Mayo, Balcarce, Jacinto Calvo, Thorne, Capilla del Señor, Robinson, Pastoriza, Fournier, Granville, King, Sarmiento, French, Azopardo, Dardo Rocha, Castelli, Comodoro Py, Obligado y Cerreti, entre otras. En San José se colocaron 672, en más de 14 kilómetros, en las calles Homero, Gaboto, Salta, Santa Ana, Vertiz y Bynnon; y en las plazas CGT, Madre Teresa de Calcuta y El Progreso. Ahora, en tanto, se está avanzando en la instalación de otras 190 en casi 5 kilómetros de las arterias Jujuy, Salta y Catamarca. Por último, en San Francisco Solano se pusieron 101 artefactos, abarcando 2 kilómetros y medio, en las calles El Cóndor, Anémona y la Plaza San Agustín. De esta manera, este año se están poniendo 261 nuevas LED, es decir más de 6 kilómetros y medio, en las arterias Margarita, lila, Nardo, Charcas, El Cóndor y Rawson; y en las plazas San Cayetano y 13 de Julio.

Both comments and pings are currently closed.