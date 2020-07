La Provincia creó un fondo para la reactivación de la cultura y el turismo

El gobierno de la Provincia creó el “Fondo Especial Municipal para la Reactivación Cultural y Turística”, el que se destinará, exclusivamente, a prestar asistencia financiera para la reactivación de las actividades culturales y turísticas afectadas por la pandemia de coronavirus, a través de los municipios en cuya jurisdicción se desarrollen tales actividades. El Fondo -creado mediante el decreto 644 publicado este jueves en el Boletín Oficial- se conformará con recursos de Rentas Generales de la Provincia, Aportes del Tesoro Nacional y/o cualquier otra fuente que al efecto determine el Ministerio de Hacienda y Finanzas. Los aportes que se realicen tendrán el carácter de no reintegrables y el Ministerio de Producción determinará los requisitos, procedimientos y modalidades para su otorgamiento, así como los montos a distribuir para cada municipio. Además, en el decreto se establece que se otorgará un subsidio de $1.044 desde hoy y hasta el 31 de diciembre a las prestadoras de servicios turísticos que se inscriban y/o renueven su inscripción en el Registro creado por Ley 14.209. En los fundamentos de la medida se recordó que mientras regía la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, debió ampliarse en el país la emergencia pública en materia sanitaria por un año en virtud de la pandemia de coronavirus. En ese contexto, la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio incluye el turismo y las prácticas y eventos culturales entre las actividades prohibidas durante su vigencia. “Con el objeto de asistir a los sectores más afectados por esta situación y sostener las fuentes y puestos de trabajo, resulta de fundamental importancia establecer medidas extraordinarias tendientes a su reactivación”, se explicó. Y agregaron que “resulta indispensable que la totalidad de los municipios que integran la provincia de Buenos Aires, lleven adelante acciones en pos de paliar y atender la emergencia”.

