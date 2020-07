Cafiero: “El Estado realizo un esfuerzo sin precedentes”

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, destacó hoy en la Cámara de Diputados el diálogo político instrumentado por el gobierno, pidió terminar con “el discurso del odio” y aseguró que el Estado “realizó un esfuerzo sin precedentes” para paliar la crisis económica y social derivada de la pandemia de coronavirus. Cafiero expresó estos conceptos al brindar su informe sobre la marcha de gobierno, como lo establece el artículo 101 de la Constitución Nacional, en la primera sesión informativa donde se anotaron para exponer una treintena de diputados oficialistas y opositores. En su mensaje, Cafiero subrayó el “diálogo político que este gobierno ejerce y no se declara” y, aunque aceptó que “todavía falta mucho”, aseguró que “el diálogo político y democrático es para nosotros un ejercicio diario y no solo comunicacional”. En ese contexto, el jefe de Gabinete pidió terminar “con el discurso del odio”, que “va en contra de la democracia” y juzgó “peligroso” el ataque a las comunidades científicas, a través de “noticias falsas” que se “inventan”, frente a una sociedad “que está asustada y conmovida”. “Al odio no se lo combate con más odio; se lo combate con democracia”, remarcó y planteó que en una crisis como la provocada por la pandemia la sociedad “busca respuestas en el Estado” porque “nadie espera que el mercado distribuya recursos o coordine cuidados específicos”. En su informe de casi una hora, Cafiero detalló las medidas instrumentadas por el gobierno para hacer frente a los efectos sociales y económicos de la pandemia y, en ese sentido, destacó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), los ATP, la asistencia alimentaria a los sectores mas vulnerables, el congelamiento de alquileres y de las cuotas de créditos hipotecarios, entre otras. Consideró que el IFE fue una medida “de escala inédita”, dado que benefició a nueve millones de personas “alcanzadas por esta política de ingresos”. “Estamos haciendo un esfuerzo sin precedentes en el Estado”, recalcó y señaló que “a las crisis preexistentes se suman nuevas crisis” y a una economía “que ya venía dañada se suma la amenaza de la pandemia, la amenaza a la vida y al trabajo”. “No hicimos el aislamiento para enamorarnos, lo hicimos para cuidar la salud y salvar vidas”, insistió y señaló también el esfuerzo del gobierno orientado hacia el reordenamiento de la producción nacional, con apoyo a las pymes. En el último tramo de su mensaje, Cafiero afirmó: “No vamos a echar culpas, vamos a hacernos cargo y a construir la Argentina solidaria con la que soñamos”.

