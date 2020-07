A partir de hoy, los docentes pueden gestionar el préstamo para comprar computadoras

A partir de hoy, los docentes beneficiarios del Fonid podrán comenzar la gestión del préstamo para la adquisición de equipamiento informático a través de la página web del Banco Nación, informó la entidad en un comunicado. El martes el ministerio de Educación anunció que docentes y profesores podrán acceder a créditos de hasta 100 mil pesos que podrán pagar en 36 cuotas para acceder a computadoras. “El trámite se inicia en la web de la entidad, www.bna.com.ar. Una vez que accede a la página, deberá seleccionar el banner “Programa PC Docentes”, ingresar el CUIL y el correo electrónico y posteriormente se procederá a la validación de la identidad”, explicó un comunicado de prensa del Banco Nación. Desde el sitio web se mostrará “el MarketPlace para seleccionar la computadora o equipamiento informático de su preferencia”. Finalmente recibirá el contacto desde el Banco Nación para asignarle un turno para la firma de la documentación, reconfirmar el producto seleccionado que recibirá en su domicilio. La inversión inicial que realizará la cartera educativa para subsidiar la tasa de interés será de 50 millones de pesos, se informó. “Las y los docentes cuyo ingreso equivale hasta cuatro salarios mínimos, vitales y móviles, podrán acceder a créditos de hasta 100 mil pesos, con una tasa de interés del 12%, con 36 cuotas de $1700 (promedio) para equipos de hasta $50.000, $2500 para aquellos de hasta $75.000 y $3400 para los que alcancen los $100.000”, explicaron.

