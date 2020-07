Con un emotivo acto en Longchamps, se celebró el 204° aniversario de Declaración de la Independencia Nacional

El intendente Mariano Cascallares encabezó esta mañana el breve pero emotivo acto que se realizó en la Plazoleta Juan Pablo II con motivo de celebrarse hoy el 204° aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional, el 9 de julio de 1816 en la provincia de Tucumán. Allí se procedió al izamiento de la Bandera Nacional y luego de unas breves palabras, los presentes también celebraron un nuevo aniversario (el octavo) de la inauguración de la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Longchamps que comenzó a funcionar en el año 2012 en esa querida localidad browniana. Siempre manteniendo la distancia social determinada por la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, acompañaron a Mariano Cascallares el presidente del Concdejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el delegado municipal de Longchamps José María Vera; el Comandante General de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, Eduardo Bertilli; el presidente de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, Ernesto Sánchez, y la directora de la UPA, doctora Virginia Vallejos. El homenaje finalizó con un reconocimiento a la doctora Vallejos, quien hoy también conduce el Hospital Modular María Eugenia Alvarez recientemente construido en el término de un mes sumando 75 camas hospitalarias a nuestro distrito en el marco de la lucha contra el Coronavirus, y el recuerdo de aquella jornada de julio del 2007 cuando nevó por última vez en Almirante Brown y particularmente en Longchamps.

