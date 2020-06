IFE: quiénes cobrarán por tercera vez los $10.000 que pagará el Gobierno en nueva cuarentena

El presidente Alberto Fernández confirmó en conferencia ofrecida el viernes que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 que se dio ya en dos oportunidades, ahora se va a dar por una tercera vez en la zona del área metropolitana, Chaco y “algunas zonas de Río Negro”. El bono extraordinario que paga la Anses a hogares que se han visto afectados por el impacto económico que generó la pandemia de coronavirus les corresponde a trabajadores y trabajadoras informales o de casas particulares y a monotributistas sociales o de las categorías A y B. La semana pasada la Anses dijo que para la segunda ronda del IFE, todos los pagos se depositarán a través del sistema bancario “permitiendo que el proceso sea más rápido y seguro”. El depósito de la segunda tanda del IFE empezó el último martes y continuará el lunes 29 para aquellos beneficiarios que tengan DNI finalizados en 8 y 9. En tanto, el organismo previsional informó que aquellos beneficiarios del IFE que cobraron la primera tanda a través del Correo Argentino deberán informar un CBU para cobrar a partir del 30 de junio. En caso de no poder informar una cuenta bancaria, los beneficiarios van a ser notificados por la Anses para presentarse ante el banco que se les indicará en el cual cobrarán el bono y se les abrirá una caja de ahorro. La medida contempla a más de 3 millones de personas que en la primera ronda eligieron cobrar el IFE a través del Correo Argentino (1,3 millones de personas) y cajeros de la Red Link (1,272.000) y de la Red Banelco (470.000). Quienes no hayan informado aún una Clave Bancaria Uniforme (CBU) -el número de 22 dígitos que identifica a cada cuenta bancaria- tiene tiempo hasta entonces para informarlo en la página web de la Anses, ingresando al aplicativo “Ingreso Familiar de Emergencia – Consulta de pago” (www.anses.gob.ar/ife). Una vez ingresados a la página web habrá que ingresar el número de DNI y, a continuación, aparecerá una pantalla en la que se explicará que todos los beneficiarios del IFE deberán contar con una CBU para cobrar el segundo bono de $10.000. El aplicativo lo derivará al portal Mi Anses, donde deberá colocar el número de CUIL y la Clave de Seguridad Social. Una vez allí se deberá confirmar o modificar datos de contacto -teléfono celular y correo electrónico- y esperar que la Anses le envíe un “código de verificación” a su casilla de correo electrónico, que deberá copiar y pegarlo en la misma página en la que está haciendo el trámite. Teniendo en cuenta que todos aquellos que tienen CBU finalizan de cobrar el segundo IFE el 29 de junio, quienes eligieron otro método de cobro durante lo que fue la primera ronda del Ingreso Familiar de Emergencia, arrancarían a cobrar el 30 de junio. A quienes que ya tengan una cuenta bancaria, la Anses les mostrará el número de CBU, banco y sucursal donde se le depositará el IFE y, para quienes tengan dos o más cuentas, podrán elegir en qué CBU, banco y sucursal se le depositará el dinero. En el caso de no tener una cuenta bancaria, los beneficiarios del plan podrán solicitar la apertura de una cuenta gratuita a través de distintas aplicaciones que disponen tanto los bancos públicos como privados. Toda la operación que signifique la apertura de una cuenta tiene que ser realizada exclusivamente a través de las web de las entidades financieras. El Banco Nación ofrece poder hacer el trámite mediante su “App Banco Nación” que, una vez descargada, pedirá los datos personales (nombre, DNI, fecha de nacimiento y correo electrónico) y, terminado ese paso, habilita la apertura de una caja de ahorro con la opción “Solicitudes Online”. Dentro de la banca pública también hay opciones similares como con el Banco Provincia, que habilitó la apertura de una nueva cuenta a través de la aplicación “Cuenta DNI”, un proceso similar al del Banco de Córdoba por medio de su app “Bacón”, ambas disponibles para su descarga a través de Play Store.

