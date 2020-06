Los detalles de la cuarentena estricta en el AMBA: qué se podrá hacer y qué no

El presidente Alberto Fernández anunció esta tarde que el Área Metropolitana de Buenos Aires volverá a una fase estricta del aislamiento social preventivo y obligatorio, entre el 1 y el 17 de julio, para enfrentar la pandemia de coronavirus. Los anuncios se dan luego de las consultas y comunicaciones que el mandatario sostuvo con el comité de expertos médicos y científicos que lo asesora permanentemente, y del contacto con gobernadores e intendentes acerca de la situación local frente a la pandemia de coronavirus en cada caso, según se informó desde Presidencia. El Primer Mandatario indicó que habrá limitaciones en el uso del transporte público, que será de uso exclusivo para trabajadores esenciales desde el lunes próximo en la región metropolitana, donde pidió a todos que “se queden en casa”. El Presidente explicó que esas medidas tienen que ver con que “el área metropolitana está contagiando al resto del país”, y es necesario “aislar” la zona. ¿Qué se podrá hacer y qué no en el AMBA? Los puntos más destacados: La etapa estricta del aislamiento se prolongará durante al menos dos semanas, entre el 1 y el 17 de julio. A partir de las 0 horas del lunes, todos los permisos de trabajadores no esenciales van a ser dados de baja y van a tener que renovarse desde la aplicación CUIDAR. Trasporte público: las restricciones comenzarán el próximo lunes 29 de junio. Los únicos que podrán viajar en colectivos, trenes y subte serán los trabajadores esenciales, como el personal de salud o de las fuerzas de seguridad y los bancarios. Comercios abiertos: solo los esenciales como los supermercados, almacenes, ferreterías y farmacias. Bancos: permanecerán abiertas al público para el pago de jubilaciones y subsidios, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Los trámites deberán realizarse con turno previo. Los niños y adolescentes de hasta 15 años podrán salir durante los fines de semana, acompañados por un adulto, y en un radio de hasta 500 metros del domicilio. Permanecerá vigente el reparto de domicilio de alimentos y productos esenciales. Las salidas al aire libre en la Ciudad de Buenos Aires y la práctica de actividades deportivas como el running dejarán de estar permitidas a partir del 1 de julio. Los negocios de cercanía “no esenciales” quedarán totalmente inhabilitados en el AMBA, a excepción de aquellos como los bancos. Habrá más controles de fuerzas de seguridad en la calle. Lo que se buscará es minimizar la salida de la población desde sus casas. El sector industrial podrá continuar pero con fuertes restricciones, en las fábricas y establecimientos que hayan dispuesto movilidad propia y protocolos aprobados.

