Almirante Brown ya realizó 180 mil controles de Covid-19 con el programa Detectar

El Municipio de Almirante Brown ya llevó a cabo 180 mil controles de Coronavirus a vecinas y vecinos. Los testeos se realizan a través de tres modalidades diferentes y complementarias: presenciales, telefónicos y en las estaciones de trenes. El Municipio browniano posee 380 promotores de la Salud que todos los días recorren casa por casa tomando la temperatura y realizando la prueba de olfato a miles de vecinos. Cada 24 horas se realizan 9 mil controles promedio con esta modalidad, siempre en el territorio. En ese distrito también implementan un Detectar Telefónico (buscando personas con síntomas de Covid.19) con el que logran realizar un promedio de 6 mil controles telefónicos diarios y ahora también están llevando el operativo sanitario a las Estaciones de Trenes. Aseguran que con esas estrategias preventivas a gran escala ya llegaron a un total de 180 mil vecinos en menos de dos semanas y auguran que así se va cortando la cadena de posibles contagios. El intendente Mariano Cascallares aseguró que “en forma articulada con la Nación y la Provincia estamos avanzando muy fuerte realizando unos 15 mil controles diarios en todas las localidades de Almirante Brown. Tenemos la decisión de ir a buscar al Coronavirus para prevenir futuros contagios”, indicó el jefe comunal. En cada caso, si los promotores de la Salud detectan a un paciente sospechoso, lo derivan de inmediato al sistema de Salud para que sea evaluado e hisopado si así lo determina el protocolo. En Almirante Brown se está detectando un promedio de 15 casos sospechosos en cada jornada de control preventivo. CONTROL CASA POR CASA “A los pacientes se les realiza una primera evaluación que consiste en un registro térmico y una prueba de olfato. Si tienen síntomas de Covid-19 se los deriva a un profesional de la salud que determina si es necesario el hisopado laríngeo y de ser así se determinan las medidas necesarias para aislar al paciente ya sea en su domicilio o en alguno de los centros de aislamiento que tiene el Municipio de Almirante Brown”, explicó la doctora Silvina Fontana, de la Secretaría de Salud browniana. En cada operativo, promotoras de la Salud junto a médicos, enfermeras y asistentes sociales recorren las barriadas entrevistando a vecinos y en muchos casos a familias enteras. Allí también se realizan controles sanitarios, se aplican vacunas y se realiza el registro término de las vecinas y los vecinos. Fuentes de la Secretaría de Salud local indicaron que “lo que se busca con estos operativos es detectar casos en forma temprana para poder cortar de ese modo la cadena de contagios del Coronavirus”. “Estamos yendo a buscar a los sospechosos y a los casos confirmados casa por casa en todos los barrios y localidades de Almirante Brown. La estrategia es realizar la mayor cantidad de controles para evitar el contagio aislando lo antes posible cuando sea necesario”, se agregó desde el Municipio. DETeCTAr es un operativo sanitario preventivo y constituye la mejor herramienta para descartar la presencia de un virus que no tiene ni vacuna ni tratamiento conocido al menos por el momento. Con este mecanismo de control, en Almirante Brown ya realizaron 180 mil testeos y continúan casa por casa, telefonicamente y en las estaciones del ferrocarril.

