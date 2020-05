Coronavirus en Argentina: hay 520 fallecidos en el país, 717 nuevos contagios y 12 muertes en 24 hs.

Este viernes 29 de mayo, fueron confirmados 717 nuevos casos de COVID-19 en Argentina. Con estos registros, suman 15.419 positivos en el país. Así fue informado por el Ministerio de Salud de la Nación. Del total de esos casos, 968 (6,3%) son importados, 6.727 (43,6%) son contactos estrechos de casos confirmados, 5.408 (35,1%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Desde el último reporte emitido, se registraron 10 nuevas muertes. Cuatro hombres, tres de 46, 55 y 32 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); uno de 80 años, residente en la provincia de Buenos Aires; y seis mujeres, tres de 102, 93 y 69 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; dos de 78 y 95 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y una de 57 años, residente en la provincia de Chaco. Estos datos se suman a los dos casos de fallecimientos informados esta mañana. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 520. El 54% de las personas internadas en terapia intensiva con Covid-19 están alojadas en la Ciudad (140 pacientes) y 34% (88 personas) en la provincia de Buenos Aires. Entre tanto, las provincias de Jujuy, Chubut, Misiones, Entre Ríos, Corrientes y San Juan, que llevaban el lunes pasado entre 7 y 53 días sin nuevos casos coronavirus, reportaron en las últimas horas pacientes que dieron positivo a la Covid-19, mientras las autoridades explican que algunos de estos contagios se deben a conductas irresponsables de algunas personas.

