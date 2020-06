Vizzotti: “No subestimemos los síntomas, contactemos al sistema de salud”

Así se refirió la secretaria de Acceso a la Salud al dar el reporte diario de cononavirus, al tiempo que se preció que la cifra de fallecidos llegó a 530. El Ministerio de Salud de la Nación informó hoy dos nuevas muertes por coronavirus, por lo que la cifra de fallecimientos acumulada llega a 530, con una tasa de letalidad que “desciende al 3,3 por ciento” y una tasa de mortalidad general de 11,6 casos cada millón de habitantes.

