Cascallares junto a Alberto con obras para extender el servicio de agua en Almirante Brown

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, participó este mediodía junto al presidente Alberto Fernández, al gobernador Axel Kicillof y a la titular de Aysa, Malena Galmarini, de la presentación de las obras del Sistema Agua Sur AYSA que mejorarán la capacidad de producción, transporte y distribución de agua potable en seis distritos del Conurbano incluyendo a Almirante Brown. Concretamente, hoy se realizó el acto de Bajara de la Rueda de Corte “Tinelera Eva” en el marco de la construcción del Río Subterráneo de 23 kilómetros de extensión que permitirá expandir y mejora el servicio de agua potable en Almirante Brown y los distritos vecinos. Esta obra clave se complementa con la ampliación de la capacidad de potabilización de la Planta General Belgrano de Bernal (donde se realizó el acto de hoy) y con la construcción de dos estaciones elevadoras y cañerías primarias que transportarán el agua hacia las zonas de demanda. Estas obras benefician a 2,5 millones de habitantes de toda la zona sur y contemplan una inversión total de más de 10 mil millones de pesos. El intendente Mariano Cascallares indicó que “estas obras son históricas para nuestro distrito y para nuestra gente. Se avanzó mucho en la cobertura de cloacas y de agua potable en nuestra primera gestión al frente del Municipio pero ahora con esta inversión y la decisión política del Presidente Alberto Fernández, se generarán las condiciones para que Almirante Brown cuente definitivamente con estos servicios sociales tan importantes”. Como dijo hoy el Presidente Fernandez, “no debemos rendirnos, sino trabajar cada día muy duro y enfrentar el futuro con responsabilidad”, agregó el jefe comunal browniano, y finalizó: “estamos multiplicando las políticas y las acciones frente a la pandemia de Covid-19, pero nuestra responsabilidad también es llevar las cloacas y el agua potable a todo nuestro distrito. En eso trabajamos desde hace cuatro años con importantes avances y ahora llegó el momento de potenciar esas obras”, culminó Mariano Cascallares.

