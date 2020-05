Este sábado el municipio realizará un recorrido virtual del histórico edificio “La Cucaracha”

El Municipio de Almirante Brown continúa con las recorridas virtuales a museos y sitios históricos y culturales del distrito. Este sábado a partir de las 18 horas, los vecinos y vecinas podrán conocer el edificio “La Cucaracha” a través de la página del Instituto de las Culturas Brown en la red social Facebook. En el marco de las acciones que promueve la Comuna para que los brownianos conozcan el patrimonio histórico, cultural y urbanístico del distrito, y ante la emergencia sanitaria declarada por la pandemia de Coranovirus, mañana sábado 30 de mayo se llevará a cabo una nueva visita virtual, en esta ocasión al emblemático edificio La Cucaracha emplazado en el corazón de la ciudad de Adrogué. Se trata de uno de los iconos de la historia y cultura de Almirante Brown, que en 2019 celebró sus 148 años y que aún el paso del tiempo no cambió su esencia, ya que el recuerdo de quienes vivieron y accionaron por el partido está intacto. El edificio construido en 1871, por pedido de Esteban Adrogué y destinado a sus hijas, es uno de los inmuebles más antiguos del distrito y el año pasado fue restaurado íntegramente en sus rasgos originales para el disfrute de toda la comunidad. Allí se pueden encontrar piezas museológicas del museo que se encontraba en Longchamps -perteneciente a Alejo Giacchetti- y otras donaciones de vecinos del distrito, documentación que comprueba la historia del partido, esculturas, elementos antiguos, un área de artes plásticas, un espacio de muestras permanentes, una hemeroteca de consulta (con diarios, revistas y periódicos) además de un espacio de la memoria. Allí hoy funciona el Instituto de Estudios Históricos y Patrimonio Cultural de la comuna. Cabe señalar, que las recorridas virtuales a diferentes sitios históricos del distrito comenzaron el 18 de mayo -en coincidencia con día de los Museos- en el centro artístico Manigrasso de Glew (donde el ceramista italiano Cósimo Manigrasso plasmara su arte) y continuó por la Fundación Soldi, también ubicada en dicha localidad, donde puede apreciarse gran parte de la obra del reconocido artista plástico, Raúl Soldi. Asimismo están previstas las visitas, entre otras, a los edificios Castelforte y Casa Borges, ambos de Adrogué. Este último es el primer y único lugar en el mundo que, habiendo sido habitado por Jorge Luis Borges, fue recuperado por el Municipio y donde se pueden conocer aspectos íntimos de la vida y la obra del escritor. “El objetivo es difundir los sitios históricos y culturales que hacen al patrimonio de nuestro distrito y que merecen ser conocidos por todos”, sostuvo el titular del Instituto Municipal de las Culturas, Juan Manuel Pereira Benítez. En ese sentido, el funcionario agregó que a través de los visitas virtuales los vecinos y vecinas de la comuna pueden saber un poco más de la historia de Almirante Brown y de quienes la forjaron. En tanto toda la comunidad tiene la posibilidad de acceder al patrimonio de un distrito cuya cultura le da identidad propia.

