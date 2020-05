Detectan 31 nuevos casos de coronavirus en Villa Azul

La detección el último fin de semana de casos positivos de coronavirus en la Villa Azul, que linda con los partidos de Quilmes y Avellaneda, obligó al Gobierno de la provincia de Buenos Aires a aplicar un estricto protocolo de aislamiento sanitario que se extenderá por 15 días y a avanzar con nuevos testeos, no solo en ese territorio, sino también en los barrios linderos, ante el temor de que el número de infectados se pueda multiplicar. La detención del virus en esa población del conurbano se dio en el marco de una búsqueda de personas con síntomas mediante hisopados que se extendió por tres días, lo que arrojó un total de 84 casos positivos de Covid19 ya que se sumaron 31 en las últimas horas, mientras se aguardan los resultados de otros 50 testeos realizados el domingo.

Both comments and pings are currently closed.