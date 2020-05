Alberto Fernandez, Kicillof y Cascallares inauguraron un nuevo hospital para Almirante Brown

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, inauguraron este mediodía el nuevo Hospital Modular de Emergencia que ya funciona en el predio de la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Longchamps. Las autoridades, entre las que se destacó el ministro de Obras Públicas de la Nación Gabriel Katopodis, su par de Salud Ginés González García y el ministro del Interior Wado de Pedro, junto al secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia, Juan Pablo Biondi,realizaron una recorrida por el flamante nosocomio de 1000 metros cuadrados que fue montado en apenas 22 días en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de Coronavirus. De la actividades participó también el diputado nacional Máximo Kirchner. “En medio de esta terrible pandemia, hoy podemos sentirnos orgullosos porque estamos dando un paso trascendental para cuidar la salud de nuestros vecinos y vecinas. Sigamos trabajando juntos para sobreponernos al Coronavirus”, indicó el jefe comunal mariano Cascallares, quien destacó la tarea de los trabajadores de la construcción y de todo el personal de Salud. El Hospital Modular de Emergencia de Longchamps ya cuenta con 22 camas con respirador artificial y 50 camas de internación intermedia, duplicando la capacidad de nuestra región en cuento a disponibilidad de plazas hospitalarias. El nosocomio ya cuenta con todo el equipamiento de última generación instalado y funcionado, y se interconecta con la UPA que continuará de servicio. Durante su visita a Almirante Brown, Alberto Fernández y Axel Kicillof, junto a Mariano Cascallares, bautizaron al Hospital con el nombre de “María Eugenia Alvarez”, en honor a la enfermera de Eva Perón que es un a vecina oriunda de Longchamps, más precisamente del barrio Los Alamos, que actualmente tiene 93 años de edad y fue declarada personalidad destacada e nuestro distrito por la Ordenanza N° 11.499/19. El Hospital “María Eugenia Alvarez” contará con una planta de 100 trabajadores de la salud y cuenta con todos los servicios médicos y de enfermería, y con la certificación de Nomas ISO 9001/2015 de Calidad y Normas ISO 14001/2015 de Medio Ambiente para la construcción de módulos. En el inicio de la recorrida por las flamantes instalaciones, Cascallares invitó al Presidente y al Gobernador bonaerense a descubrir una placa que rezaba: “En el marco de la pandemia de Covid-19 del año 2020, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación construyó doce hospitales modulares de emergencia. A partir de la decisión política del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, se instaló en el Partido de Almirante Brown el Hospital “María Eugenia Alvarez” sumando 72 camas de terapia intensiva e intermedia al sistema sanitario browniano”. También dijeron presente en la histórica inauguración la diputada nacional María Rosa Martínez, su par bonaerense Cristina Vilotta, el secretario del Interior de la Nación, José Lepere, y el presidente del Concejo Deliberante browniano, Nicolas Jawtuschenko, además de integrantes del gabinete municipal.

