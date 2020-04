“Necesito gente que trabaje; no pícaros”, dijo Fernández sobre lo sucedido con compra para comedores

El presidente Alberto Fernández dijo hoy que necesita “gente que trabaje y no pícaros, gente que no se equivoque” y señaló que, por ese motivo, tras lo ocurrido con algunos artículos de las compras para el abastecimiento de alimentos a comedores, acordó con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo “ser muy cuidadosos sobre a quién poner al frente del área para que no vuelve a repetirse”. “No vamos a tolerar ningún tipo de conducta poco transparente”, insistió en señalar el mandatario en declaraciones formuladas esta mañana a Canal 13.

Both comments and pings are currently closed.