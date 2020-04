Testimonio de la pandemia contado por una browniana en Murcia, España

Desde Murcia, a casi de 10.000 kilómetros de Buenos Aires, hablamos con Leticia Amaya. Ella nació en Burzaco, Almirante Brown y partió hacia España en el 2003 en busca de trabajo. Allí formó su familia y hoy vive junto a su marido e hijos. En primera persona comparte su testimonio de como es vivir en uno de los países del mundo con más contagiados y muertos por COVID -19.

Mediante Whatsapp como canal para la entrevista, nos contó el día a día de la cuarentena, la escasez de alimentos en los mercados, la situación sanitaria, el descontento con las autoridades y la triste perdida de familiares de amigos por el virus entre otros temas. Una entrevista que sirve para pensar y analizar las situaciones en otros países y ver nuestras responsabilidades. LETICIA NOS CUENTA UN POCO DE ELLA Y SU VIDA EN ESPAÑA . http://laestaciononline.com.ar.leon.avnam.net/wp-content/uploads/2020/04/1.mp3 ¿CÓMO VIVIERON LOS PRIMEROS CASO DE CORONAVIRUS EN EL PAÍS? Extracto: "Los casos comenzaron a aparecer en Madrid, creciendo día a día el numero de casos e infectados" "Que tampoco es certero la información que dan por que no hay test de coronavirus para cada uno de los españoles." "Es imposible que sepan el numero de infectados que hay." "Esto esta creciendo de manera descomunal." "Nosotros fuimos la ultima provincia en infectarnos, llevaban 3 semanas creciendo los casos en Madrid y nosotros no teníamos ningún infectados." "En Madrid se les ha ido de las manos, hay una crisis sanitaria increíble que va a ocasionar una crisis económica evidentemente." "No entiendo como no previeron la situación, aun con recomendación de la OMS" "El clima de Murcia favoreció la demora en la llegada del virus." "Mis amigos sanitaristas de Madrid tiene miedo de contagiar a su familia, llevan un mes y medio de desborde." "Estan agotados y no tienen medios" "En Madrid cerraron colegios con mil infectados cuando aqui en Murcia lo hicieron cuando apareció el primer caso." http://laestaciononline.com.ar.leon.avnam.net/wp-content/uploads/2020/04/2.mp3 ……………………………………………………. ¿CÓMO SE VIVE LA CUARENTENA? Extracto: "Al principio creo todos nos hemos quedado sorprendidos por las medidas drásticas que tomaba el gobierno de Murcia, a mas de uno nos pareció exagerados pero por que no lo creíamos." http://laestaciononline.com.ar.leon.avnam.net/wp-content/uploads/2020/04/4.mp3 http://laestaciononline.com.ar.leon.avnam.net/wp-content/uploads/2020/04/3.mp3 "Cuando el gobierno regional (Murcia) tomó la decisión de cerrar los colegios, también cerraron los centros de mayores, bibliotecas, centro de la mujer, en ese sentido tomaron decisiones rápidas." http://laestaciononline.com.ar.leon.avnam.net/wp-content/uploads/2020/04/8.mp3 ……………………………………………………. ESCASEZ DE ALIMENTOS Extracto: "En los mercados faltan conservas, legumbres, huevos, harinas, nosotros estamos vaciando la alacena", "Es una locura ir a comprar." "En Murcia hay una costa muy bonita, cuando cogieron el confinamiento en Madrid vinieron para aquí a sus segundas residencias, nos pareció un acto egoísta", "Hay personas que murieron caminando en plan turismo." http://laestaciononline.com.ar.leon.avnam.net/wp-content/uploads/2020/04/escases.mp3 Calles del centro de Murcia totalmente vacias por la cuarentena ¿SE RESPETA LAS MEDIDAS DE AISLAMIENTO? Extracto:"Lo tomamos muy en serio, a las 48 no había nadie en las calles, no estaban ni las palomas." "La gente los primeros días salió a comprar en masa" "El colegio desde el primer día enviaron tarea a los niños", estamos de hace 3 semanas y media cerrados, es buscarse actividades." "Los mas perjudicados son los sanitarios por que no ven fin a esto" http://laestaciononline.com.ar.leon.avnam.net/wp-content/uploads/2020/04/5-1.mp3

……………………………………………………. ¿TIENEN FAMILIARES O CONOCIDOS QUE SE HAYAN INFECTADO CON EL VIRUS? Extracto: "Familiares no, pero si familiares directos de buenos amigos que han sido infectados. Esta semana fue muy dura porque tres de ellos perdieron la vida, personas de 60 años." "Dentro del confinamiento lo peor es no poder asistirles (familia) y al momento de la despedida no hay autopsias, retiran el cadáver y en tres días te entregan las cenizas.""Les va costar muchísimo superar esto a estas personas." "La situaciones de los trabajadores de la sanidad aquí es grave." http://laestaciononline.com.ar.leon.avnam.net/wp-content/uploads/2020/04/6.mp3 ¿HAY DESCONTENTO CON LAS AUTORIDADES LOCALES POR COMO SE MANEJÓ LA PANDEMIA? Extracto: "Con las autoridades nacionales hay un descontento terrible, no se si podría haber frenado pero si podrían haberse tomado medidas antes." "Si se hubiese cerrado colegios antes, centros de ancianos, cerrando la ciudad. ", "Lo que hicieron ustedes (Argentina), nunca van a llegar a vivir una situación así de desastrosa." http://laestaciononline.com.ar.leon.avnam.net/wp-content/uploads/2020/04/7.mp3 SOBRE MURCIA Murcia es una ciudad española, capital del municipio del mismo nombre y de la comunidad autónoma de la Región de Murcia. Está situada en el sureste de la península ibérica a orillas del río Segura, en la denominada depresión prelitoral murciana, a 40 kilómetros del mar Mediterráneo. Con 453.258 habitantes. Y es una de las regiones de España con menos infectados y numero de muertos por COVID-19. Vale recordar que España es unos de los países mas castigados por el COVID-19, registrando a la fecha 12.562 muertos y más de 130.000 contagiados. APRENDER DE LOS ERRORES Extracto: "Están a tiempo de que no se convierta en el desastre que ha sido España, por falta de organización, de previsión, es un error que lo están pagando muchas vidas." "La única manera de detener esto es quedarse en casa." "Cualquier medida de higiene por mas descabellada que parezca es muy necesaria." http://laestaciononline.com.ar.leon.avnam.net/wp-content/uploads/2020/04/advertencia.mp3 Agradecemos la entrevista concedida por Leticia Amaya para La Estación Online. Entrevista realizada por Gustavo Sanabria el 4 Abril del 2020

