Cascallares recorrió las obras del Hopital Oñativia junto al Ministro Simone

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió junto al ministro de Infraestructura y Obras Públicas bonaerense, Agustín Simone, las obras que la Provincia retomó en el hospital Arturo Oñativia de Rafael Calzada. De la recorrida también participó el subsecretario de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, Ernesto Selzer. Durante la recorrida, se inspeccionó el avance de los trabajos en ese hospital provincial supervisando las mejoras en diferentes áreas del nosocomio. El Ministerio de Infraestructura bonaerense informó que estas obras brindarán más de 100 camas equipadas con gases medicinales en las áreas de terapia intensiva y a su vez, se contemplará un sector específico para quirófanos y otro para tareas de esterilización. El organismo provincial precisó que con el objetivo de cumplir con las metas trazadas por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se llevaron a cabo negociaciones con la empresa contratista a fin de establecer una dinámica laboral que contempla trabajos nocturnos y la concurrencia simultánea de todos los gremios involucrados en la obra en forma coordinada para agilizar la puesta en valor del nosocomio y así permitir una mejor atención y contención de la pandemia de Coronavirus. El intendente Mariano Cascallares destacó el trabajo articulado con el Gobierno bonaerense para avanzar con estas importantes obras que se encontraban paralizadas. El jefe comunal y el ministro bonaerense también recorrieron la carpa instalada por el Municipio en el predio del hospital Arturo Oñativia para alojar allí los consultorios médicos y liberar al hospital.

