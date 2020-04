COVID-19: El municipio lanzó “Causa Común”, un programa para canalizar la solidaridad browniana

El Municipio de Almirante Brown puso en marcha el programa “Causa Común”, una herramienta para coordinar y potenciar el accionar de los diferentes actores sociales “que enfrentamos los desafíos que nos presenta la nueva pandemia conocida como #Coronavirus Covid-19”. En ese marco, “Causa Común” impulsa acciones solidarias y reúne a profesionales, a empresarios pymes, a entidades de bien público, a estudiantes, universidades, instituciones, vecinos y estudiantes voluntarios. “Necesitamos de todos y de la solidaridad de todos en este difícil momento”, se indicó. El intendente Mariano Cascallares indicó que “confiamos en que nuestra comunidad cuenta con un capital humano maravilloso. Y en ese contexto los convocamos a sumarse a las campañas y agendas de trabajo destinadas a reunir todos los recursos humanos y materiales que se encuentren disponibles”, añadió. Y finalizó el jefe comunal sosteniendo que “como dijo nuestro Presidente Alberto Fernández: “Nadie se salva solo. Hay que ser solidario, ponerse en el lugar del otro, ayudarlo”. En las imágenes se ve la donación de 500 camas de parte de la empresa GenRod y la donación de lavandina que ya fue entregada al Hospital Provincial Lucio Meléndez de parte de la Distribuidora Danu SRL de Burzaco. El programa “Causa Común” difundió sus contactos para seguir aumentando esta red solidaria para todo Almirante Brown. Los interesados en sumarse a esta iniciativa pueden enviar un whats app al 11 6960 2774 o mandar un mail a causacomun@brown.gob.ar El programa browniano también posee cuentas propias en Facebook, Instagram y Twitter.

