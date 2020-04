Alberto Fernández anunció la ampliación de la red nacional de hospitales modulares de emergencia

El presidente Alberto Fernández anunció que hoy se amplía a 12 la red nacional de Hospitales Modulares de Emergencia con la incoporación de los municipios bonarenses de Lomas de Zamora, Almirante Brown, Mar del Plata y General Rodríguez. Según se informó oficialmente desde Presidencia, Fernández mantuvo, además, una reunión en la Residencia de Olivos con los ministros de Salud, Ginés González García y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis junto a un grupo de empresarios de General Rodríguez que realizaron aportes para fortalecer la red de salud de ese distrito, uno de los cuatro que se incorporarán a la red nacional. “Agradezco la generosidad y la solidaridad de los empresarios que se comprometen con la sociedad y con sus trabajadores en este contexto tan difícil”, les dijo el mandatario a los empresarios. Y continuó: “Haremos lo necesario para tener en pie a todos los actores, la pelea es muy compleja y estamos convencidos de que una economía con muertos o enfermos tampoco funciona. Estamos preparados para atender lo que se viene, cuidando que nadie se caiga del sistema”. Con esta ampliación, ahora serán 12 las unidades que se construirán en distintos puntos del Conurbano y el país. Así, se suman los distritos de Lomas de Zamora, Almirante Brown, Mar del Plata y General. Rodríguez; y continúan a buen ritmo las obras en Moreno, Florencio Varela, Quilmes, Hurlingham, Tres de Febrero, Resistencia, Gran Córdoba y Gran Rosario. Los Hospitales Modulares de Emergencia son módulos de 1000 metros cuadrados, escalables (es decir que pueden ser ampliados con facilidad en caso de ser necesario), a través de la metodología de la construcción en seco, lo que permite realizarlos de manera simultánea en turnos rotativos de 24 horas, precisaron. Con la construcción de estas unidades y la apertura por etapas de los hospitales Favaloro y Néstor Kirchner de La Matanza se sumarán 1.200 camas de internación y terapia para ampliar la capacidad de respuesta frente a la pandemia. Del encuentro en Olivos participaron también el secretario de Obras Públicas, Martín Gill; el secretario de Producción de General Rodríguez; Diego Nasser; los empresarios Marcelo Mirón, de Transformadores Mirón; Christian Fucile, de la empresa IMB Estructuras; Ramírez Gerardo, de Estrucmar Estructuras; el representante de Marolio S.A y presidente de la Unión Industrial de General Rodríguez, Juan Nicolás Fera; y Alegre José, Marcelo Scaramellini y Carlos Scaramellini de la Empresa Ecodyma.

Both comments and pings are currently closed.