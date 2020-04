Cascallares: “Junto a la provincia sumamos 100 policías para Alte Brown”

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, anunció un refuerzo de 100 efectivos de la Policía Bonaerense que ya están comenzando a cumplir funciones de patrullaje y prevención en los barrios y en las localidades de todo nuestro distrito. “Lo gestionamos con el gobernador Axel Kicillof y con el ministro Sergio Berni y avanzamos en las últimas reuniones de trabajo hasta que finalmente terminamos concretando la incorporación de este importante refuerzo para las fuerzas de seguridad que ya operan en Almirante Brown”, indicó el jefe comunal. Cascallares, acompañado por la secretaria de Seguridad, Paula Eichel, se acercó para saludar y compartir un momento con los hombres y las mujeres de la fuerza provincial que están comenzando a cumplir funciones en Almirante Brown. Allí les agradeció por su compromiso y los convocó a servir a las vecinas y los vecinos brownianos.

Both comments and pings are currently closed.