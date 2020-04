Coronavirus: municipalidad y universidad capacitan a personal de salud

La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) brindó un curso de Triage en la Casa Municipal de la Cultura. Convocados por la Municipalidad de Almirante Brown participaron directores y coordinadores de los centros de atención primaris de la salud del Municipio, médicos, trabajadores sociales, enfermeros, administrativos y psicólogos. Este primer curso estuvo auspiciado por la Sociedad Argentina de Emergencia (SAE) y contó con la disertación del Dr. Gastón Costa, Dr. Gustavo Flageat y el presidente de SAE Dr. Gonzalo Camargo. Se trató de una actividad presencial de excepción, llevada a cabo teniendo en cuenta los recaudos y cumpliendo con los protocolos vigentes. El Triage es un proceso dinámico que permite evaluar a los pacientes para su mejor atención y obtener el mejor resultado. Es una herramienta clave para priorizar la atención médica según su gravedad. Los centros de atención primaria de la salud de Almirante Brown están organizados de manera descentralizada en el marco de un plan estratégico para la atención primaria, en articulación con los hospitales de la región. Seis de estos centros trabajarán en patologías respiratorias en el marco de esta emergencia. La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) se define como una institución de altos estudios cercana y comprometida con el desarrollo de su comunidad. Y en estos tiempos de excepción contribuye a la solución de esta emergencia aportando herramientas sanitarias, logísticas, científicas y acciones concretas de capacitación.

