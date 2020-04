Cine debate online por la cuarentena en “La Casa”

En el marco del distanciamiento social obligatorio por la pandemia de Coronavirus, la cual requiere que estemos en nuestros hogares el centro cultural La Casa realizará el viernes a las 16:00 un debate en vivo con FERNANDO KIRCHMAR director de la multipremiada película SERÉ MILLONES.

Para sumarse al debate en la plataforma ZOOM: ID: 861 006 0947

No te pierdas este peliculón que está disponible en VIMEO: https://vimeo.com/199414689? fbclid=IwAR1fPICxWH_S69_3H8- FHkYxG530QY8RS_ YpEkbJS7pKLnLGI_WytdYRihA

