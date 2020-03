La Anses presentó cinco denuncias por presuntas estafas para otorgar subsidios

La ANSES informó esta noche que hoy presentó cinco denuncias penales ante la Justicia para que investigue, los intentos de estafar a potenciales beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en distintos puntos del país. En un comunicado, el organismo previsional señaló que “de acuerdo con denuncias recibidas en la ANSES, falsos empleados del organismo ofrecieron supuestas ayudas para cobrar el beneficio del IFE, por 10.000 pesos en el mes de abril, cuando se trata de un trámite personal y gratuito que no requiere realizar pago alguno”. El organismo indicó que “estos supuestos gestores o intermediarios detectados en Misiones, Tierra del Fuego/La Plata, Salta, Berazategui y Ostende (provincia de Buenos Aires), pretendían obtener datos de las cuentas bancarias de beneficiarios del IFE o ​cobrar un canon para facilitar los trámites, simulando ser agentes del organismo”. La Anses informó que “todas estas denuncias se han presentado ante la misma sede judicial, el Juzgado Criminal y Correccional Nro. 9 a cargo del Dr. Luis Rodríguez, Secretaría Nro. 18 a cargo del Dr. Grangeat Juan Manuel.

