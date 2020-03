Evitar despidos y la situación de las pymes, ejes centrales de la actividad presidencial

La posibilidad de pérdidas de puestos de trabajo y la situación de las pymes tuvieron este lunes un lugar central en la agenda del presidente Alberto Fernández, quien aseguró que su gobierno no permitirá que se concreten los 1500 despidos anunciados por la empresa Techint, que deberá atenerse a la conciliación obligatoria dictada este lunes por el Ministerio de Trabajo.



“Quieren hacer creer que no estoy preocupado por las pymes”, dijo Fernández en una entrevista con Radio con Vos y atribuyó esta intención a lo que llamó “una Argentina oculta y miserable”, que se vale de trolls, a través de las redes sociales. Con este objetivo, de “buscar salidas” para las pequeñas empresas, comercios y sectores más vulnerables el Presidente encabezó este lunes también una extensa reunión del Gabinete Económico, desarrollada en la Quinta de Olivos, donde además de los despidos y la situación de las pymes, también estuvo presente en la mesa de análisis los mecanismos de cobro de las jubilaciones y de los planes sociales para los próximos días y los dispositivos de control para evitar desbordes y contagios.

