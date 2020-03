Reforzarán la seguridad en el Conurbano para garantizar el cumplimiento del aislamiento

El gobernador bonaerense aseguró que se profundizará la coordinación entre Nación, Provincia y Municipios, tras la reunión de intendentes que convocó Alberto Fernández en Olivos. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró hoy que “la respuesta ha sido muy contundente” a la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus, pero admitió que es necesario “seguir trabajando en la concientizacion” y que “la gente se quede en la casa’, en una conferencia de prensa en Olivos, tras reunión con Alberto Fernández de la que participaron intendentes

