Bono de $10.000 pesos para monotributistas y trabajadores de la economía informal

El Gobierno anunció hoy la entrega de un bono de $10.000 por única vez y a pagar en abril para un universo de 3,6 millones de familias cuyos ingresos dependen de un solo trabajador informal o monotributista, en el marco de las medidas implementadas para proteger a los sectores más vulnerables de los efectos económicos del coronavirus. El anuncio fue hecho por los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Trabajo, Claudio Moroni, durante una conferencia de prensa en la Quinta de Olivos. “Lo que estamos haciendo es asegurarnos que todas las personas que viven en Argentina queden protegidas en esta situación de crisis”, dijo Guzmán. Para ese fin, el Gobierno dispone “la creación de un ingreso familiar de emergencia para los trabajadores independientes en informalidad o monotributistas con un pago único de $10.000 en abril, que podría repetirse, si las circunstancias lo ameritan”, señaló el titular de Economía. Por su parte Moroni explicó que los beneficiarios “no deben poseer otro ingreso, ni jubilado ni pensionado, ni tener un patrimonio importante”. “No debe tener renta financiera. Deben ser argentinos de 18 a 61 años, nativos o por opción, o con más de dos años de residencia, y es compatible con la AUH”, apuntó. Adelantó que el Gobierno dispondrá de una página web “donde tendrán que inscribirse” los interesados, quienes deberán informar si tienen cuenta bancaria para hacerle llegar esta ayuda económica. “En un plazo cómodo, de 10 a 15 días, podrán cerrar esa inscripción por internet”, sostuvo. Para las personas que no tengan cuenta bancaria, podrán crear un sistema de pagos en el Banco Nación. “La norma estará firmada mañana en el Boletín Oficial”, adelantó Moroni durante la presentación.

Both comments and pings are currently closed.