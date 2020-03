Lanzaron una app oficial para hacerse un autotest de coronavirus

La aplicación se puede instalar en celulares con sistema operativo Android, pero también se puede realizar de manera online. El gobierno nacional lanzó hoy un sitio y una aplicación para dispositivos móviles que permite a las personas realizar un autotest de coronavirus y conocer novedades sobre el desarrollo de la pandemia y las medidas adoptadas por las autoridades para mitigar sus efectos. La app, que sólo se puede instalar en teléfonos con sistema operativo Android, está disponible en el repositorio Google Play pero el test también se puede realizar de manera online desde cualquier navegador ingresando a https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/app.

Both comments and pings are currently closed.