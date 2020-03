Los organismos conmemoran el 24 de marzo con ‘pañuelazo’ virtual, ante la imposibilidad de marchar,

Los organismos de derechos humanos realizarán hoy un ‘pañuelazo blanco’ virtual, una iniciativa que a través de las redes sociales conmemorará los 44 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 de una forma novedosa ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional para contener la propagación del coronavirus. Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos, HIJOS y el CELS, entre otros organismos, impulsan la iniciativa. Anoche, cientos de ciudadanos se sumaron a un ‘proyectorazo por la Memoria’ convocado desde el Espacio Memoria y Derechos Humanos, ex ESMA; una acción colectiva que fue realizada desde balcones, terrazas y ventanas y consistió en la proyección de imágenes correspondientes al proyecto Memorias de Vida y Militancias del que participan el Ente Público Espacio para la Memoria, el Archivo Nacional de la Memoria y el Centro Cultural Haroldo Conti, con la colaboración de Abuelas de Plaza de Mayo. Por su parte, la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, que conduce Hebe de Bonafini, llevará a cabo una acción conmemorativa propia y realizará una transmisión especial a través de radios sociales y de Somos Radio-AM 530, con una programación especial para recordar el Día de la Memoria. De esta forma, la tradicional a la Plaza de Mayo marcha será reemplazada por una acción colectiva en la que se invita a viralizar imágenes de pañuelos blancos o bien colocarlos en los frentes y balcones de los domicilios particulares. “El 24 de marzo compartí en redes sociales fotos con pañuelos blancos. Ponelo en tu balcón, puerta o ventana. Sin marcha, pero con memoria”, dice la convocatoria de los organismos que organizan el “pañuelazo”. En las redes sociales, se propone utilizar las etiquetas #PañuelosConMemoria #24M #44AñosDelGolpe #Son30000 #MemoriaVerdadYJusticia, entre otros. Estas actividades finalizarán a las 19.30 con una transmisión para seguir en la web o en los canales de TV que tomen la señal, que incluirá la lectura de un documento de los organismos. El pañuelo blanco es el emblema tradicional de la Madres de Plaza de Mayo, que las integrantes de esta Asociación comenzaron a utilizar a mediados de 1977, como una forma de identificarse grupalmente en una peregrinación a la Basílica de Luján que se llevó a cabo en ese año.

