Almirante Brown cerró acceso para prevenir el coronavirus

Se están realizando estrictos controles de tránsito entre el Municipio, la Policía y Gendarmería Nacional en los accesos al distrito evitando la circulación de ciudadanos que hayan roto el aislamiento obligatorio sin justificación. Las autoridades aseguran que no se permitirá entrar o salir de Almirante Brown salvo casos de emergencia. Es una medida similar a las adoptadas en las últimas horas por los municipios de Ezeiza y por Lomas de Zamora. En ese marco, la Policía Bonaerense continúa realizando patrullajes para controlar el cumplimiento de la cuarentena. Y son cada vez más los controles viales que se concentran en los accesos al distrito pero también alcanzan a los barrios y las localidades brownianas. Ayer mismo las fuerzas de seguridad detuvieron a 55 ciudadanos en Almirante Brown por infringir el artículo 205 del Código Penal que dispone que ¨será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o la propagación de una pandemia”.

