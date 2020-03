Brown: 55 detenidos por violar la cuarentena e incrementan controles de transito

Por su parte, el Municipio de Almirante Brown profundizó los controles y las inspecciones a los comercios para verificar que se cumpla la Emergencia Sanitaria. También comenzó a utilizar masivamente móviles y hasta aviones para difundir las recomendaciones y la obligatoriedad de quedarse en casa y en estos momentos está profundizando los controles de tránsito en diferentes puntos. En ese sentido, durante gran parte de la jornada de ayer pudieron verse controles viales entre el Municipio, la Policía e incluso Gendarmería. Allí no sólo se requería documentación y los motivos de por qué se estaba circulando, sino que también se les tomaba la temperatura a las personas. En paralelo, la Comuna browniana continuó e intensificó durante toda la jornada los operativos de fumigación (para prevenir el Dengue) y de desinfección previniendo de ese modo la propagación del virus del Coronavirus. Estas ultimas acciones (desinfección) se desplegaron en centros comerciales, estaciones de trenes, cajeros automáticos, centros de jubilados, centros de atención primaris de la salud y dependencias oficiales.

