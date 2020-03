La apertura de sesiones en Brown mostró la proyección del equipo municipal

Hace apenas 48 horas, cuando el intendente Mariano Cascallares abrió un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo deliberante, lo acompañó todo el equipo municipal. Una parte sigue gestionando en Brown pero muchos otros fueron “exportados” a nació y Provincia evidenciando su fortaleza. En efecto, desde diciembre pasado, cuando arrancaron las gestiones de Alberto Fernández en la Casa Rosada y Axel Kicillof en la Gobernación, decenas de miembros del equipo del Municipio de Almirante Brown pasaron a ocupar lugares de relevancia en las estructuras de gestión de Nación y Provincia. Y el jueves se vio al equipo legislativo en el Concejo y al equipo Ejecutivo de Brown además de los nuevos funcionarios provinciales y nacionales. Un estrecho colaborador en la Comunicación del intendente Mariano Cascallares era Juan Pablo Biondi (ambos mantienen una relación de más de 20 años juntos), quien desde el 10 de diciembre pasado se desempeña en la Casa Rosada como Secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia manteniendo un vínculo por demás estrecho con el Presidente Alberto Fernández. Otro incondicional del jefe comunal es Andrés Vivaldo que se transformó en miembro del Directorio del Banco Provincia de Buenos Aires. Ambos dijeron presente el jueves en la Casa Municipal de la Cultura. En el ámbito legislativo Almirante Brown también pisa fuerte con la presencia de María Rosa Martínez ocupando una banca en la Cámara de Diputados de la Nación acompañada por Federico Fagioli (Movimiento Popular La Dignidad) y se complementan con la presencia de Cristina Vilotta en la Legislatura bonaerense, otra integrante del equipo municipal. Luego de conducir el bloque del FPV en el Concejo Deliberante browniano, José Lepere, se mudó al frente de la Secretaría del Interior de la Nación. Y el jueves estuvo presente acompañando al discurso de Mariano Cascallares. En el área de Salud, el equipo municipal que encabeza Mariano Cascallares exportó nada menos que al actual Subsecretario de Salud, la cartera que conduce Ginés González García. De ese modo Alejandro Costa se mudó de su despacho de secretario municipal de salud a ser el virtual viceministro de Salud de la Nación. El gabinete browniano también piso fuerte en otras carteras nacionales como el Ministerio de Desarrollo Social. Puntualmente el subsecretario Juan Manuel Granillo acompaña a Victoria Tolosa Paz en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Justamente en la cartera nacional que conduce Daniel Arroyo también se desempeña desde hace semanas Gonzalo Calvo como Secretario de Articulación Política Social del Ministerio de Desarrollo. Mientras tanto, el concejal oficialista Adrian López (ex secretario de Producción y Empleo de Cascallares) está asumiendo como Director Nacional de Fronteras. Otro integrante del equipo de Cascallares que desembarcó en el Ministerio del Interior es Pablo Fontdevila, más precisamente en la Subsecretaría del Interior. La doctora Andrea González como directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo de la Nación es otra ex integrante del equipo municipal que pegó el salto. Mientras tanto Juan Pablo Yovovich pasó de desempeñarse en la Secretaría de Producción a ocupar el cargo de jefe de Gabinete de la ministra Fernanda Raverta en la Provincia. Y Natalia Barreiro asumió al frente de la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos de Nación. Y si hablamos de funcionarios del equipo de Cascallares, vale mencionar a Mailén Velez que acaba de ser designada vicepresidenta del Instituto de Previsión Social (IPS), cargo que ocupó durante la gestión del actual intendente browniano en dicho organismo hasta el 2015. Almirante Brown también tiene su área rural. Por eso desde la Granja Educativa Municipal se “exportó” a Nicolás Bento que ya se desempeña al frente de la Dirección de Cooperativas Agropecuarias del Ministerio de Desarrollo Agrario Bonaerense. El aporte del equipo de gestión del Municipio de Almirante Brown también se hace evidente en otras áreas de la Nación y la Provincia. Y todos dijeron “presente” el jueves en la Casa de la Cultura.

