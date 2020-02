Cascallares y directivos de Trenes Argentinos recorrieron obras en las vias del Roca

Se renovaron 10 kilómetros de vías entre las estaciones Glew y Alejandro Korn del tren Roca. Estas obras benefician a los pasajeros del servicio eléctrico y a de los del tren de larga distancia a Mar del Plata, que ahora viajan más cómodos y seguros. Además, se renovaron cinco pasos a nivel, para mejorar la seguridad vial y el confort en la circulación de los trenes. El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, junto a sus pares Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Blanca Cantero (Presidente Perón) acompañaron al titular de Trenes Argentinos Infraestructura Ricardo Lissalde en la recorrida inaugural por la renovación de 10 kilómetros de vías y de cinco pasos a nivel entre las estaciones Glew y Alejandro Korn del tren Roca. Estas obras, permitirán mejorar tiempos de viaje, mayor confort y más seguridad tanto para los pasajeros como para quienes cruzan las vías a diario. Este tramo, que atraviesa los partidos de Almirante Brown, Presidente Perón y San Vicente, forma parte del ramal Constitución – Alejandro Korn que transporta 155.000 pasajeros por día. Por esta traza también circula el tren de larga distancia a Mar del Plata que brinda servicio a 37.000 pasajeros mensuales. Cascallares señaló que “es una obra muy importante para la seguridad de los usuarios del tren y, además, con la ventaja de tiempos más breves para cumplir el recorrido entre los tres distritos, con el consiguiente beneficio para nuestros vecinos. Por ello estamos acompañando a las autoridades de Trenes Argentinos en esta presentación de trabajos de renovación de rieles”, agregó. “Estamos trabajando con mucho esfuerzo para recuperar los trenes de todo el país. Para tener una Argentina unida y de pie es imprescindible contar con un transporte público de calidad y seguro. El tramo de vías que estamos inaugurando hoy es un paso en esa dirección, para que todos y todas viajemos cada vez mejor”, comentó Ricardo Lissalde, presidente de TAI. La obra implicó recambio de los rieles, reemplazo de durmientes de madera por los de hormigón resistente y la colocación de piedra balasto y nuevas fijaciones. En lo que respecta a los pasos nivel, se colocaron nuevas losetas, se hizo un recambio de vías y se instalaron nuevos laberintos para los peatones. Para afectar lo menos posible a los pasajeros, las tareas de armado de tramos se llevaron a cabo en el obrador y se colocaron los fines de semana y por las noches. El tren Roca es la línea metropolitana que transporta mayor cantidad de pasajeros diarios, con 530.000 pasajeros por día hábil.

