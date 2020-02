Tolosa Paz y Cascallares anunciaron la implementación del programa Huertas Brown en instituciones educativas

Con la presencia de la titular del Consejo Federal de Políticas Sociales de la Nación, Victoria Tolosa Paz, y del intendente Mariano Cascallares, se anunció hoy la implementación del programa “Huertas Brown” en escuelas e instituciones educativas del distrito, en el marco del Programa Argentina contra el Hambre y las políticas de soberanía alimentaria del Gobierno nacional. El acto de lanzamiento se llevó a cabo en la Casa Municipal de la Cultura, donde tuvo lugar la segunda reunión de trabajo del Consejo local de Nutrición y Alimentación, encabezado por su presidente Paula Das Neves, también titular del Consejo de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires. En primer lugar habló la secretaria de Desarrollo, Previsión Social y Derechos Humanos de la Comuna, Bárbara Miñán; quien se refirió a los ejes estratégicos de las políticas públicas para garantizar el derecho a la alimentación, en coincidencia con el programa lanzado por el presidente Alberto Fernández, Argentina contra el Hambre. Luego, el intendente Cascallares, tras trazar una analogía del momento actual y la emergencia nacional que se vivió entre 2001 y 2003, se refirió a las pruebas piloto que se vinieron realizando con los talleres de huerta comunitaria y hogareña, que sirvieron de base para el delineamiento del programa “Huertas Brown” y señaló la importancia que el Consejo local de Nutrición y Alimentación, conformado por las distintas áreas municipales, pero también por distintas organizaciones, como la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB),representantes de distintas entidades y de las Iglesias cristiana y evangélica, haya tomado la experiencia recogida para la implementación del programa. Su puesta en marcha en escuelas y distintas instituciones del distrito, prevé acciones bien concretas en el marco de las políticas implementadas por el presidente Alberto Fernández. Por su parte, Victoria Tolosa Paz, que tiene a su cargo las políticas públicas que se complementan con el “Argentina contra el Hambre” y la tarjeta Alimentar, sostuvo que “los que están en el segmento de la población más castigado por la crisis, no pueden esperar”. Por eso elogió la labor del Municipio de Almirante Brown, conducido por el intendente Cascallares, que fue pionero para la inmediata puesta del programa nacional y la tarjeta Alimentar. Además precisó que el consejo local podrá “tener su reflejo en el Consejo Nacional”. Asimismo, Tolosa Paz reveló que cuando a nivel nacional se elaboró un mapa georeferencial para contar con información precisa sobre los casos de menores con baja talla, que tienen 7 u 8 años, pero parecen de 4 o 5, pudieron constatar que en Almirante Brown “la tasa de referencia era bajísima” lo que puso en evidencia el silencioso trabajo realizado por el intendente Cascallares y el ex secretario de salud del Municipio, Alejandro Costa, hoy viceministro de Salud de la Nación, para ir mejorando las condiciones socioeconómicas de los sectores más castigados del distrito. “Afortunadamente, tenemos intendentes, como Mariano Cascallares, que tienen un compromiso social muy grande y muy grande”. Huertas Brown Posteriormente, hablo la presidenta del Consejo Local de Nutrición y Alimentación, Paula Das Naves, quien se refirió a los objetivos concretos para mejorar el acceso de la población a los alimentos; añadiendo que se trabaja sobre tres ejes principales, seguridad Alimentaria, entornos saludables lactancia materna y su promoción. Detalló seguidamente que los talleres de huerta ofrecidos por el Municipio en 66 instituciones barriales, 41 de ellas merenderos o comedores comunitarias, así como en once instituciones educativas, de las que actualmente cuatro tienen huertas, se elaboró el programa Huertas Brown. Prevé capacitaciones a docentes y personal directivo de los establecimientos. Este prevé la pronta implementación de talleres de huerta en una primera etapa, de otras 30 instituciones educativas, y de otras tantas en una segunda fase, para luego sumar instituciones. Se trata, se indicó, de dar respuesta a la gran demanda de talleres en las escuelas, se propone para el ciclo lectivo 2020 la ejecución de un programa específico de huertas agroecológicas escolares. Contemplará: talleres de huerta escolar para estudiantes de nivel primario atendiendo a las particularidades de cada institución, en relación a espacio físico y actores involucrados, con entrega de kits de huerta escolar (semillas, bibliografía y herramientas); capacitaciones en huerta agroecológica para docentes de todos los niveles, sumando a esta propuesta una consultoría on line y el acompañamiento, a través de asesoramiento técnico, de los proyectos educativos que pudieran surgir, y sistematización de las diferentes experiencias, en vistas a la elaboración material bibliográfico. La semana próxima habrá una nueva reunión del Consejo Municipal de Nutrición y Alimentación para avanzar en la puesta en marcha del programa. Entre los asistentes al encuentro, se contaron, entre otros, el Secretario General del Municipio, Germán Bonnemezón, el secretario de Gobierno, Juan Fabiani; el presidente del Concejo Deliberante, Nicolas Jawtuschenko, los secretarios de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; de Producción, Empleo y Formación Laboral, Federico Sassone, la subsecretaria del área, Andrea Ballesteros; la diputada provincial Cristina Vilotta; la diputada nacional María Rosa Martínez; el secretario de Gestión Descentralizada; Atilio Gari; la jefe del parea de inspección de la Educación distrital, María Inés Centurión y el titular del Instituto Municipal del Deporte, Jonathan Frisa.

