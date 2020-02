Bergman devolvió u$s38 millones destinados a proveer de agua a los wichís en Salta

Gobierno denunció este martes que el ex secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Eldenunció este martes que el Sergio Bergman, devolvió u$s38 millones de un préstamo del Banco Mundial que tenía como uno de sus objetivos realizar pozos de agua para las comunidades wichí y que “no se llevó a cabo” la obra. Programa Bosques Nativos y Comunidad. En abril del año pasado hubo un reclamo de una comunidad wichí porque no se llevó a cabo”, sostuvo el ahora ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié. “La gestión de Bergman devolvió u$s 38 millones delEn abril del año pasado hubo un reclamo de una comunidad wichí porque no se llevó a cabo”, sostuvo el ahora ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, La iniciativa había obtenido un crédito de u$s58,7 millones y a su vez tenía una inversión del Gobierno de 2,5 millones. En contraparte, en diálogo con Radio La Red, el funcionario nacional señaló que su cartera sí llevará a cabo la construcción de siete pozos de agua para los distritos salteños de Rivadavia y Santa Victoria Este, en donde 500 familias wichí se verán beneficiadas en medio de la dura situación sanitaria que enfrentan y que llevó a que varios miembros del pueblo originario murieran en las últimas semanas por desnutrición. “Nos sentamos a una mesa con distintos ministerios y resolvimos que sea Ambiente quien resuelva, porque somos los que tenemos acceso más rápido y más fácil (al crédito) para poder llevar a cabo la obra”, remarcó el ex diputado nacional. Además, Cabandié precisó que el financiamiento es parte de “un préstamo blando” del Banco Mundial y explicó que la construcción de los siete pozos a una profundidad de unos 250 metros costará “casi un millón de dólares” y demandará “siete meses”. Uno de los principales motivos que propiciaron las muertes de varios miembros de la comunidad wichí fue la falta de acceso a agua potable, según señaló en reiteradas oportunidades el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. “El problema en esencia en Salta, en el norte de la provincia, es el agua: los chicos toman agua contaminada, de ahí tiene diarrea y de ahí viene la desnutrición”, había explicado el funcionario nacional la semana pasada en declaraciones a Radio Rivadavia.

Both comments and pings are currently closed.