El Bloque PJ de concejales de Esteban Echeverría convoca a la oposición a trabajar por los vecinos

El Bloque PJ de concejales de Esteban Echeverría escucha el reclamo y la preocupación de los vecinos que solicitan mejoras vinculadas a la seguridad, pero bajo ninguna circunstancia aceptará la utilización política de esta problemática, que no es nueva en la región, sino que arrastra un largo proceso de desinversión y desidia los últimos cuatro años. Durante ese lapso, muchos sectores de la actual oposición se mantuvieron quietos, callados y sordos, cuando los casos de inseguridad estaban en los mismos registros y estadísticas que los actuales. Y es inaceptable que se utilice el dolor de las víctimas o la preocupación genuina de los vecinos para confundirlos en busca de obtener un rédito político. Lo que es necesario y urgente es que, los que ahora promueven reclamos y convocan a marchas, acepten la invitación a trabajar todos en conjunto, persiguiendo siempre el principal objetivo que es el bienestar y la seguridad de todos los echeverrianos.

