Crimen de Villa Gesell: multitudinaria marcha frente al Congreso en reclamo de justicia

“Quiero justicia por mi hijo, lo mataron a traición”, dijo esta tarde Graciela Sosa, la mamá de Fernando Báez Sosa, al encabezar una multitudinaria y emotiva marcha frente al Congreso de la Nación por el asesinato a golpes del joven, cometido hace un mes en la ciudad balnearia de Villa Gesell. “Quiero justicia por mi hijo, lo que le hicieron es terrible, no lo dejaron defenderse, lo mataron a traición”, exclamó entre llantos la mamá de Fernando, acompañada de su marido Silvino ante más de 10.000 personas que se congregaron en la Plaza del Congreso. “Quiero agradecer a todos por venir, mi vida no es fácil. Pero con ustedes se va a hacer justicia por mi hijo”, agregó, mientras los asistentes exclamaban “perpetua, perpetua” y levantaban en alto carteles con la cara de Fernando.

