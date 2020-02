Kicillof dispuso un aumento de $4000 para los estatales bonaerenses

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, resolvió este martes otorgar a los empleados públicos y a los trabajadores de la salud provincial un aumento que consistirá en una suma fija remunerativa de 3 mil pesos acobrar en marzo y una suma fija remunerativa adicional de mil pesos a cobrar en abril, totalizando 4 mil pesos a cuenta de la paritaria 2020 y no tendrá tope de ingresos. Así lo informaron fuentes oficiales al señalar que la medida se dispuso hoy luego que los gremios estatales rechazaran una nueva oferta de mejora del gobierno provincial y debido a que cerraba el plazo para la liquidación de salarios que se percibirán los primeros días de marzo. La intención del mandatario, dijeron los voceros, apunta a que los trabajadores cobren de inmediato la mejora, “mientras continúan las reuniones paritarias 2020”. El aumento otorgado también alcanzaba a los trabajadores de la salud nucleados en la ley 10.471; en tanto quedaron excluidos los trabajadores judiciales y los docentes de la provincia de Buenos Aires. Los gremios estatales bonaerenses habían rechazado este martes a la tarde el aumento promedio de 3 mil pesos, a cobrar de manera escalonada entre enero y marzo, por considerarla “insuficiente”. “La propuesta es insuficiente, no colma las expectativas. Ofrecieron 1.000 pesos de aumento en enero; otros 1.000 pesos en febrero, lo que constituye 2000 pesos y en marzo próximo un aumento del 7 por ciento al sueldo básico más 500 pesos; con lo que un trabajador auxiliar cobraría ese mes unos 2.700 pesos de bolsillo, lo que es insuficiente”, explicó a Télam el secretario general de ATE provincia, Oscar “Colo” De Isasi. Pese al rechazo, el dirigente gremial destacó que “la paritaria no se cerró” y relató que los estatales serán convocados “a la brevedad para continuar con la paritaria salarial”. Reuniones con otras mesas En paralelo, además, se realizarán esta semana reuniones de otras mesas que analizarán cuestiones vinculadas a los contratados autónomos, licencias y género y convenios colectivos. Anoche, el gobierno propuso otorgar una suma fija remunerativa mensual no bonificable de 1.000 pesos en concepto de pérdida salarial del 2019 retroactiva al 1° de enero que percibirían todos los agentes; monto que se incrementaría a 2.000 pesos desde el 1 de febrero de 2020, lo que fue rechazado y se pasó a un cuarto intermedio esta mañana. Este martes el gobierno bonaerense sumó a la propuesta anterior el 7 por ciento al sueldo básico más 500 pesos que se cobrarían en marzo, lo que fue rechazado también por los gremios.

