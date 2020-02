Presidente Perón: Comenzó la entrega de la Tarjeta AlimentAR

La Intendente Blanca Cantero (Presidente Perón) recibió al Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, en el Club Cultural Guernica, donde se lleva a cabo la entrega de la Tarjeta AlimentAR desde el lunes 17 al miércoles 19, en el horario de 7 y 14. “Hoy le estoy eternamente agradecida como Intendenta y en nombre de todas las mamás beneficiarias al Ministro Daniel Arroyo que vino a acompañarnos junto a su equipo de trabajo en la entrega de más de 5 mil tarjetas AlimentAR”, resaltó la mandataria peronense, quien puntualizó que esta ayuda social para los vecinos más vulnerables traerá aparejado una reactivación económica al mercado interno, ya que se estima que se destinará unos 30 millones de pesos mensuales a los comercios locales. Cantero, en ese sentido, instó a los comerciantes del rubro alimentario que tramiten el dispositivo Posnet, a los efectos de que las familias beneficiarias puedan realizar las compras en su propio barrio y verse beneficiadas no solo aquellas personas que reciben la ayuda social directa sino también los comerciantes peronenses. La jefe comunal tuvo un párrafo aparte de agradecimiento a miembros de su Gabinete Municipal, concejales, consejeros escolares y vecinos que se acercaron hasta la entidad intermedia, con la finalidad de colaborar desinteresadamente en este megaoperativo que durará tres jornadas consecutivas. El Ministro Arroyo, por su parte, destacó el apoyo logístico brindado por la Municipalidad en el marco de una jornada en la que fueron recibidas miles de familias en este operativo coordinado entre distintas áreas municipales, el Ministerio de Desarrollo Social y la Anses. El funcionario nacional estimó que diariamente se entregan alrededor de 30 mil tarjetas AlimentAR, y puntualizó que a fines de febrero se cubrirá el 70 por ciento del país y el próximo mes el 100 por ciento. OPERATIVO. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación distribuirá -en Guernica- cerca de 5.600 tarjetas alimentarias con la que se verán beneficiarias, en rigor de verdad, unas 12 mil personas. La Intendente Cantero agradeció al Presidente Norberto Védola y Comisión Directiva del Club Cultural Guernica por ceder sus instalaciones. La tarjeta alimentaria está destinada a madres y padres con hijos e hijas de hasta 6 años que reciben la Asignación Universal por Hijos (AUH), embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la Asignación por Embarazo y personas con discapacidad que reciben la AUH. La tarjeta tiene un monto de entre 4 mil y 6 mil pesos dependiendo de la cantidad de hijos a cargo. Permite comprar todo tipo de alimentos, a excepción de bebidas alcohólicas y su recarga es mensual. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el organismo encargado de notificar al titular que está en condiciones de retirar su credencial. Esto lo viene realizando a las personas beneficiarias vía telefónica o por mensaje de texto, al número registrado en la base de ANSES. Guernica, 17 de febrero de 2020. (Tarjeta AlimentAR.doc).-

Both comments and pings are currently closed.