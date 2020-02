Trotta y Cascallares inauguraron el primer ciclo lectivo de la Universidad Nacional de Almirante Brown

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y el intendente Mariano Cascallares inauguraron el ciclo lectivo 2020 de la Universidad Guillermo Brown del distrito que arrancó con más de 2 mil estudiantes inscriptos. El acto de apertura tuvo lugar en la Casa Municipal de la Cultura y contó con la presencia de alumnos, docentes y autoridades educativas de Almirante de Brown, entre ellas, el rector de la Universidad browniana, Pablo Domenichini, el vicerrector de dicha Casa de Estudios, Facundo Nejamkis y la inspectora jefa distrital, María Inés Centurión. Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino y de entregar la bandera de ceremonia distrital a las autoridades de la joven institución académica, el intendente hizo hincapié en el enorme esfuerzo que se realizó desde el Municipio para la creación de la Universidad. Cascallares subrayó: “Todos los vecinos del distrito estamos felices de que aquel sueño que comenzó hace varios años hoy sea una realidad, con una universidad pensada en las necesidades de la gente y que tiene sin dudas el objetivo de la formación y desarrollo de cada uno de ustedes y de nuestra región”. Asimismo, Cascallares destacó la importancia que el Estado Nacional le da a la educación pública, en particular “a estas jóvenes universidades del conurbano que brindan oportunidades a nuestra gente”. Por su parte Trotta, que felicitó al intendente por las gestiones que promovió para la instauración de la nueva Casa de Altos Estudios, reafirmó el compromiso del gobierno nacional de acompañar el crecimiento no solo de la universidad como herramienta de transformación de la sociedad, sino de los vecinos que deciden estudiar en pos de la democratización de acceso los estudios, como derecho prioritario. “Para nosotros el compromiso es acompañar la Universidad de Brown, acompañar este proceso para que se consolide como un espacio de referencia y un espacio que multiplique la posibilidad para que muchos vecinos puedan en su propia localidad acceder a estudios universitarios transformadores, y que además Brown pueda seguir creciendo”, expresó el ministro. El acto de inicio de clases contó también con la presencia del presidente del Honorable Concejo Deliberante local, Nicolás Jawtuschenko, el titular del Consejo escolar de la comuna, Leonardo Herrera, el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología municipal, Sergio Pianciola, concejales, inspectores y autoridades de universidades de la región, entre otros. Durante la jornada los presentes disfrutaron de la presentación del espectáculo “Matemagia”, a cargo de su autor y protagonista Andrés Rieznik. Del acto también participó la diputada nacional Camila Crescimbeni. La UNAB Cabe señalar que la Universidad cuenta con más de 2 mil estudiantes inscriptos. Es una institución dedicada a la educación superior que nació con la mira puesta en los desafíos del siglo XXI y la aplicación del conocimiento para el desarrollo socioeconómico del país. Apunta a contribuir no solo al desarrollo local sino regional. Sus primeras 10 carreras, cuyas clases comienzan esta semana, fueron pensadas de acuerdo a las necesidades de la comunidad y promueven la innovación, el desarrollo productivo y la salud, además de la aplicación de nuevas tecnologías. Asimismo, para los vecinos de Almirante Brown la UNAB tiene el valor agregado de la cercanía geográfica. El 70 por ciento de sus estudiantes vive en el distrito, un 20 por ciento corresponde al partido vecino de Lomas de Zamora, y otro 10 por ciento a Esteban Echeverría y Ezeiza. Según estiman referentes de la comunidad educativa local en breve se constituirá en una de las más concurridas del conurbano. La oferta académica de la casa de altos estudios para este año es de un total de diez carreras. Se trata de cuatro licenciaturas (cuatro años de duración): Licenciatura en Ciencia de Datos, Logística y Transporte, Administración de las Organizaciones y Enseñanza de la Matemática como ciclo de complementación curricular para profesores. Ofrece además Tecnicaturas Universitarias en Comunicación Digital, Diseño y Desarrollo de Producto y Acompañamiento Terapéutico, Tecnicatura Universitaria en Automatización y Control, en Logística y Transporte, y en Gestión de las Organizaciones. Las clases se dictarán a partir de esta semana en la Casa Municipal de la Cultura, ubicada en Esteban Adrogué 1224. Para más información www.unab.edu.ar Asimismo vale destacar que este lunes se inicia un taller intensivo de Ciencia, Tecnología y Sociedad, una materia que deben cursar los ingresantes de todas las carreras, que sirve de “bienvenida a la vida universitaria”, y está diseñada como “introducción al mundo del conocimiento académico” . Cabe recordar que en septiembre pasado, ya 200 estudiantes iniciaron las cursadas de tres tecnicaturas universitarias (Gestión de las Organizaciones, Automatización y Control, y Logística). 5 archivos adjuntos

Both comments and pings are currently closed.