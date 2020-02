El Gobierno sumó a mayoristas al programa Precios Cuidados, con canasta de 59 productos

El Gobierno anunció a extensión del programa Precios Cuidados a bocas de expendio mayoristas y distribuidoras de todo el país, con una canasta de 59 productos, que tiene por objetivo garantizar que los comercios de barrio puedan acceder a los productos con los mismos valores de referencia que rigen en las grandes cadenas de supermercados. El Gobierno anunció que los supermercados mayoristas y distribuidores de gran parte del país se sumaron al programa Precios Cuidados con una canasta de 59 productos, que llegarán a comercios de barrio y de cercanía que se proveen a través de ellos. El acuerdo fue presentado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, en Casa de Gobierno, después de un encuentro de los funcionarios con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. “El acuerdo cubre el 90% de la cuota de los supermercados mayoristas. Este acuerdo también tiene un plazo de cumplimiento anual con revisión trimestral”, destacó Español, quien precisó que “la primera de ellas será el 7 de abril próximo, cuando se cumplan los primeros tres meses del programa”. Por su parte, Kulfas subrayó que “es un programa con poco más de un mes”, y aseguró que “hay un alto grado de cumplimiento, con algunas situaciones que estamos tratando de corregir a partir del diálogo”. En tanto, Español precisó que de los 59 productos, 35 ya estaban incluidos en el programa, y subrayó que este acuerdo “permite incrementar la cobertura porque posibilita llegar al público a través de supermercados de barrio”.

Both comments and pings are currently closed.