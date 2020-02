El Municipio de Almirante Brown informó que ya instaló unas 1287 cámaras de monitoreo para prevenir delitos

El Municipio de Almirante Brown informó que ya instaló unas 1287 cámaras de monitoreo que operan conectadas directamente al Centro de Operaciones Municipal (COM) de Burzaco. Con esta medida se busca hacer realidad la prevención del delito en el marco de los permanentes aportes que realiza la Comuna a la Provincia en su lucha contra el delito. El total de cámaras de prevención del delito se divide en dos grupos: unas 419 son domos fijos colocados en todas las localidades del distrito (aquí se incluyen 32 cámaras Trasa para lectura de patentes), y las 868 restantes funcionan en las líneas locales del autotransporte de pasajeros (cuatro cámaras por unidad). El Municipio destacó que Almirante Brown es elprimero de la provincia en contar con cámaras de monitoreo en las líneas locales de colectivo. Estas cámaras funcionan las 24 horas, los 365 días del año. El flamante sistema permite geolocalizar a todas las unidades que circulan por nuestro distrito, beneficiando así a más de 4.655.000 de usuarios que de forma mensual usan ese transporte público en Almirante Brown. “Luego de meses de mucho trabajo y planificación logramos hacer realidad este sistema que nos permite monitorear a los colectivos en forma permanente desde nuestro COM que funciona sobre ruta 4 en Burzaco, en el corazón de nuestro distrito. Así seguimos sumando aportes a la Provincia en su lucha contra el delito”, indicó el intendente Mariano Cascallares.

AVANZA LA APLICACIÓN “ALERTA BROWN” Mientras tanto, más de 10 mil vecinos ya descargaron la aplicación “Alerta Brown” en sus celulares, lo que les permite acortar los tiempos y optimizar la respuesta en los casos de inseguridad o de emergencias. Esta aplicación incluye el botón de pánico para los usuarios. “Alerta Brown permite coordinar de una forma mucho más rápida y colaborativa a las distintas agencias y organizamos que intervienen en el proceso de atención de los incidentes. De esta manera, lo que se busca es acelerar el intercambio de información y oprtimizar el tiempo de respuesta”, indicó el intendente Mariano Cascallares. En ese sentido, desde la Comuna especificaron que la aplicación “Alerta Brown” ya fue descargada por más de 10 mil vecinos y vecinas y fue utilizada de más de 40 mil oportunidades. De ese total, un 42 por ciento correspondió a emergencias médicas y un 31 por ciento a alertas por hechos delictivos. El resto se vincula a situaciones atendidas por Defensa Civil, entre otras.

