Indec: la Canasta subió 3,6% y una familia necesitó $40.373 para no ser pobre

Una familia de cuatro integrantes necesitó en enero un ingreso de $40.373,01 para no ser pobre, informó esta tarde el INDEC, cifra que registró un aumento del 3,6% respecto de diciembre. La canasta que sólo contiene alimentos se ubicó en el primer mes del año en $16.478,78, registrando un aumento del 5,7% contra diciembre anterior. En el caso de la variación interanual, la Canasta Básica Total (CBT) tuvo un aumento del 52,7% y la Canasta Alimentaria acumuló una suba del 55,8%.

