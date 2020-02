Guzmán en Diputados: “El FMI y los bonistas también son responsables de la crisis

La Cámara de Diputados tuvo ayer la sesión informativa especial en la que el ministro de Economía, Martín Guzmán, expuso sobre las negociaciones que encara con los acreedores de títulos de deuda.

El presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, declaró abierta la sesión a las 17:37, cuando había 133 legisladores sentados en sus bancas. El ministro de Economía, Martín Guzmán, advirtió que la Argentina sufrió un “brutal crecimiento de la deuda pública”, al exponer sobre la renegociación de vencimientos ante la Cámara de Diputados. Dijo que “sacarse de encima la deuda que no se puede pagar” es clave para empezar a salir de la crisis económica y social que sufre la Argentina. “La deuda está pisando a la Argentina”, advirtió Guzmán, quien dijo que el endeudamiento es “la consecuencia de que hubo un esquema económico que resultó estar muy lejos de ser exitoso para un modelo desarrollo”. Guzmán dijo que en la Argentina la deuda pasó de representar un 52,6% del Producto Bruto en el 2015 al 88,8% en el 2019. El funcionario dijo que el país “padece una carga de deuda insostenible” y señaló que “los indicadores sociales han empeorado”. “Los que más sufren estas crisis son las personas en estado de mayor vulnerabilidad”, señaló Guzmán. Guzmán aseguró esta tarde tener “el control de la situación” y destacó que el Gobierno “defenderá los intereses del pueblo argentino”. “Tenemos el control de la situación”, afirmó en el cierre de su exposición en la Cámara de Diputados y sostuvo que “no se están permitiendo condicionalidades al programa económico que se está implementando”. De ese modo, indicó: “Este equipo de Gobierno defenderá los intereses del pueblo argentino”, mientras evaluó que es “fundamental que el Congreso se involucre en temas de deuda”. El titular de la cartera económica subrayó que su gestión busca “salir de este pozo y poner a la Argentina de pie”. Guzmán, sostuvo esta tarde que el bono dual AF20 “no representa en absoluto a toda la deuda en pesos”. En medio de la polémica por el anuncio del reperfilamiento de ese título, indicó que “es un bono que siempre consideramos como algo distinto”. Al hablar ante la Cámara de Diputados, afirmó que la determinación de postergar el pago de capital de ese bono fue “consistente con las premisas del programa macroeconómico”.

“No vamos a permitir que fondos de inversión extranjeros marquen la pauta de la política macroeconómica”, advirtió. “Decidimos encapsular ese bono y tratarlo en forma distinta al resto de la deuda”, insistió el titular de la cartera de Economía. En tanto, remarcó: “Tenemos muy claro hacia dónde queremos ir”, al tiempo que remarcó que “no hay peor opción que la austeridad fiscal en una recesión, cualquier alternativa es menos mala”. En la Cámara de Diputados, analizó que el programa con el FMI “no cumplió con los objetivos” y sostuvo que pese a que se puso en marcha con “la idea de que iba a lograr una restauración de la confianza”, sucedió “lo contrario”. “El FMI y los bonistas también son responsables de la crisis”, dijo Guzmán.

