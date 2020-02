Kicillof y Cascallares pusieron en marcha el programa “Mi Escritura, Mi Casa”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó hoy en Almirante Brown “Mi escritura, mi casa”, un programa de regularización dominial que permitirá a miles de familias acceder de forma gratuita al título de propiedad de sus viviendas. El intendente Mariano Cascallares resaltó que “es un honor para nosotros recibir al gobernador de todos los bonaerenses y, nada menos que para realizar el lanzamiento de este plan, que es muy necesario, porque sabemos que hay vecinos que llevan casi 20 años tratando de alcanzar una solución que los lleve a ver cristalizado el sueño de la casa propia”. Del anuncio participaron además el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, el intendente de Hurlingham, Juan Horacio Zabaleta y la subsecretaria de Tierras del Municipio, Rosana Riccieri. Ante la presencia de más de 700 beneficiarios y funcionarios provinciales y municipales, Kicillof expresó: “Gobernamos para cambiar las políticas y la realidad de los y las bonaerenses, para que ganen en derechos”. “Los derechos se tienen que convertir en realidad, no alcanza con tener una buena ley o un buen principio, hace falta motorizarlo y para eso está el Estado, ese es el verdadero camino de la gestión pública”, amplió el Gobernador y remarcó: “Estamos priorizando la seguridad jurídica y la certidumbre de los vecinos y las vecinas de la provincia de Buenos Aires”. “Este gobierno de la Provincia, junto con los intendentes, viene a garantizar la propiedad y la vivienda a todos sus habitantes”, señaló el Gobernador y concluyó: “La potencia, la fuerza y el futuro de nuestra provincia y de nuestro país está en un solo lugar, en el pueblo”. Por su parte, Alak destacó que “hoy cumplimos un derecho humano esencial”, y agregó: “Detrás de cada expediente hay una historia de lucha por tener la escritura de la casa para legarla a los hijos, tramitar un crédito o disfrutarla en paz”. En ese sentido, Cascallares subrayó: “Es un orgullo para nosotros cumplir con ese derecho a la casa que ya estaba en la Constitución de 1949”. En su primera etapa, el programa “Mi escritura, mi casa” beneficiará a más de 30 mil familias bonaerenses, que a través de la escritura definitiva de su hogar obtendrán seguridad jurídica y el acceso a nuevos derechos como: gestionar el trámite de protección a la vivienda, solicitar un crédito hipotecario para ampliación; heredar en sucesión; o presentarla como garantía. Otro de los beneficios del programa es que se cancelarán las deudas acumuladas del impuesto inmobiliario.

