Sabbatella recorrió Avellaneda junto a Ferraresi

El titular del organismo y el intendente de Avellaneda realizaron una recorrida por los puntos más destacados del municipio vinculados al saneamiento del Riachuelo y el cuidado del ambiente. Martín Sabbatella, presidente de ACUMAR, se reunió con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, para coordinar acciones vinculadas al saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo y articular trabajos con un abordaje integral de las problemáticas. Luego del encuentro, que tuvo lugar en el palacio municipal, las autoridades visitaron el Edificio Beatriz Mendoza, donde está planificada la construcción de un laboratorio de control ambiental, obra paralizada durante el macrismo, y que la nueva gestión de ACUMAR, se comprometió a reactivar. Además, recorrieron el Arroyo Santo Domingo, la Eco Área Municipal y el EcoPunto local, una planta de tratamientos de residuos y de reciclaje construido por ACUMAR, que opera en la localidad de Sarandí, que evita la propagación de basurales impactando en la mejora de la calidad de vida de los y las habitantes. Sabbatella destacó la importancia de “las gestiones, como la que lleva adelante Jorge Ferraresi en Avellaneda, por su esfuerzo, capacidad y sobre todo por su compromiso con el presente y el futuro de las generaciones de vecines”. Acompañado por los trabajadores y trabajadoras de cada espacio, Ferraresi explicó el trabajo que se viene llevando a cabo en Avellaneda y como se avanza para que sea una ciudad totalmente sustentable.

