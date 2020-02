Argentina Contra el Hambre: El municipio articulará políticas publicas con la FAO

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares mantuvo una reunión con representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que visitaron el país y al distrito en el marco de la implementación del Plan nacional Argentina Contra el Hombre.

En la ocasión, el municipio y la organización internacional acordaron colaborar y trabajar mutuamente en políticas públicas que asuman el tema de la alimentación como un derecho humano. Asimismo, los miembros de FAO se mostraron muy interesados en conocer las funciones del flamante Consejo Municipal de Nutrición y Alimentación, que ayer tuvo su primer encuentro y cómo acompaña el gobierno municipal a las organizaciones comunitarias y los sistemas de producción y agricultura familiar. Tras la reunión en el palacio municipal, acompañados por la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán, los visitantes se dirigieron al Punto de Integración Comunitaria (PIC) Sol de Mayo de Rafael calzada, donde sus integrantes le contaron sus experiencias. Los PICs están conformados por miembros de entidades de bien Público que trabajan en red junto al municipio para asistir a los vecinos en sus distintas necesidades. Acudieron a la cita la diputada nacional María Rosa Martínez; el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional , Federico Sassone; los representantes de la FAO Maia Takegi, Natalia Winder Rosi, Elizabeth Kleiman y Ricardo Rapollo. También participó de la reunión, por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, María Eugenia Fernández Peterson. Plan Integral de Nutrición de Almirante Brown La visita de la comitiva de la FAO estuvo vinculada a la buena imagen adquirida por el municipio en términos de implementación de políticas públicas para mejorar la nutrición de sus habitantes. En este sentido, a través del Plan Integral impulsado por el Consejo Municipal de Nutrición y Alimentación, se procura optimizar el acceso a los alimentos, la nutrición materna, fortalecer la lactancia y la primera infancia y contribuir, en términos educativos, a una correcta nutrición para la salud de toda la población. Si bien la primera acción que se implementó fue la entrega de la Tarjeta Alimentar, a través de este plan se prevé también establecer estándares nutricionales en comedores comunitarios, brindar ayuda alimentaria a las embarazadas con riesgo nutricional que se encuentran en el programa de control prenatal de la Secretaria de Salud; promover por ordenanza municipal la disponibilidad con gratuidad de agua segura en todos los establecimientos de comidas; alentar la disponibilidad de frutas y bebidas sin azúcar en los kioscos escolares del distrito; y garantizar el acceso de agua segura y gratuita en las escuelas.

