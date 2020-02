El Consejo Municipal de Nutrición y Alimentación de Almirante Brown tuvo su primer encuentro

Con la participación de integrantes de las diferentes áreas municipales, miembros de la sociedad civil y representantes de empresas con asiento en nuestro distrito, se realizó la primera reunión del Consejo Municipal de Nutrición y Alimentación en Almirante Brown. Durante la jornada de trabajo se presentó un Plan Integral que promueve mejorar calidad de vida de los vecinos en relación a los alimentos que consume. En consonancia con el Consejo Federal Argentina Contra el Hambre, el nuevo órgano municipal impulsado por el intendente Mariano Cascallares, llevó adelante su primera convocatoria durante la cual cada uno de los presentes pudo expresar algunos de sus objetivos en pos de consolidar políticas públicas que mejoren la nutrición de los brownianos. El Plan Integral impulsado por el organismo mixto procurará optimizar el acceso a los alimentos, la nutrición materna, fortalecer la lactancia y la primera infancia y contribuir, en términos educativos, a una correcta nutrición para la salud de toda la población. El encuentro tuvo lugar en el Casa Municipal de la Cultura de la ciudad de Adrogué y contó con la presencia de la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán, la subsecretaria de Producción, Andrea Ballesteros y la titular del flamante Consejo municipal de Nutrición y Alimentación, Paula Das Neves. Estuvieron presentes también el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, y el secretario de Salud del municipio, Walter Gómez. Descuentos en comercios con la Tarjeta Alimentar Otra de las iniciativas impulsadas por el Consejo Municipal de Nutrición y Alimentación en conjunto con la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional del municipio, es el Programa de Descuentos y Promociones en comercios locales para beneficiarios de la Tarjeta Alimentar. “Queremos incentivar el consumo en comercios chicos y de proximidad en cada barrio de Almirante Brown, que es donde se encuentran los beneficiarios de la Tarjeta, para que puedan adquirir ahí mismo los productos y el comercio de barrio tenga una inyección de capital. Esto sin dudas, permite fortalecer la economía local e impulsar el ciclo virtuoso para la recuperación económica, que es la idea de nuestro presidente, Alberto Fernández”, resaltó el intendente Mariano Cascallares. Según estiman las autoridades, todos los meses, las 25 mil tarjetas alimentarias entregadas en Almirante Brown, volcarán al mercado local un volumen de unos 125 millones de pesos que esperan puedan ser utilizados por los beneficiarios tanto en grandes supermercados como en comercios de barrio. Los comercios adheridos al Programa de Descuentos, serán identificados con un sticker oficial y serán ellos quienes, en acuerdo con el municipio, podrán resolver los descuentos, generar promociones especiales de días y productos y realizar toda acción que permita que el titular de la tarjeta y el comercio, se beneficie. Objetivo de Consejo El objetivo de la conformación de este arco de público y privado del que participan representantes de sector público y privado de Almirante Brown es la creación de un proyecto sistémico para el desarrollo de políticas públicas monitoreadas que promuevan una mejor nutrición en el partido. En este sentido, el Consejo tendrá reuniones mensuales para medir dichas estrategias, además de jornadas específicas para el tratamiento de temas puntuales. Cabe destacar que la primera acción que se implementó a través del plan integral de nutrición fue la entrega de la Tarjeta Alimentar, y si bien en cada una de las áreas del Municipio ya se desarrollan tareas puntuales para promover una buena calidad de vida, con programas de asistencia y acompañamiento en términos de acceso a la alimentación, con nutricionistas en los diferentes CAPS, lo que se pretende desde el Consejo “es generar es una integralidad y un pensamiento común para consolidar dicho plan integral en toda la población”, aseguró Bárbara Miñán. Entre otras acciones, a través del plan se prevé establecer estándares nutricionales en comedores comunitarios. Alimentos frescos con mayor aporte proteico en el Programa de Bajo Peso, garantizando la entrega de pollo y el consumo de un huevo diario. Ayuda alimentaria a las embarazadas con riesgo nutricional que se encuentran en el programa de control prenatal de la Secretaria de Salud. Promover por ordenanza municipal la disponibilidad con gratuidad de agua segura en todos los establecimientos de comidas. Alentar la disponibilidad de frutas y bebidas sin azúcar en los kioscos escolares del distrito y garantizar el acceso de agua segura y gratuita en las escuelas. Durante la jornada- contó, entre otros, con la participación de representantes de SUTEBA, la CTA, Caritas, las Universidades de Almirante Brown y San Martín, integrantes del Movimiento Barrios de Pie y referentes de los Centros de Salud del distrito, se presentaron las autoridades que encabezarán el nuevo Consejo; Paula Das Neves (presidente), Bárbara Miñán (vicepresidente) y Andrea Ballesteros (secretaria).

