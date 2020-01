Sabbatella y Mantegazza recorrieron el Ecopunto de San Vicente que el macrismo dejó en estado de abandono

El Presidente de ACUMAR visitó las instalaciones junto al Jefe comunal y se comprometió a redoblar esfuerzos para que San Vicente vuelva a tener su planta de tratamiento de residuos. Este sábado por la mañana, el presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, Martín Sabbatella, se acercó al Municipio de San Vicente para recorrer las obras que el macrismo dejó abandonadas en el Partido bonaerense. Junto al intendente local, Nicolás Mantegazza, conversaron sobre la difícil situación económica en la que quedó la región y visitaron el Ecopunto que se convirtió en un basural a cielo abierto. “El Ecopunto de San Vicente es el fiel reflejo de lo que fue el macrismo. El lugar modelo, que al 10 de diciembre de 2015 tenía capacidad plena de funcionamiento, con maquinaria completa para la clasificación de residuos sólidos urbanos, fue saqueado, y transformado en un basural a cielo abierto. Sin maquinaria, y sin funcionamiento, como un ejemplo más de la desidia y el saqueo que hicieron con sus políticas”, mencionó Sabbatella al terminar la recorrida y aseguró que hay un fuerte compromiso para realizar una rápida intervención para erradicar el basural: “Junto al intendente nos comprometimos a recuperar el Ecopunto de San Vicente, destruído por la gestión macrista”. Para 2015 ACUMAR había construido un Ecopunto que contaba con la maquinaria completa para la clasificación de residuos sólidos urbanos (puente grúa, pinzas, trommels, cintas transportadoras, enfardadoras, prensas, carros y pasarelas), los vestuarios, sanitarios, espacios para el guardado del equipamiento, además de obras de pavimentación de calles veredas, forestación e iluminación del predio, hoy nada de eso es funcional. Además Sabbatella agregó: “Hay un profundo deterioro de la estructura estatal que tiene que ver con un a matriz que unifica al gobierno anterior, que es el desprecio por lo púbico, el desprecio por el estado como garante de derechos políticos, sociales, económicos, culturales, ambientales, y sobretodo el desprecio del rol del Estado como garante de derechos para los sectores más vulnerables”. San Vicente genera diariamente alrededor 100 toneladas de residuos entre domiciliarios, poda y voluminosos. En ese sentido el Presidente del organismo indicó que “tener un Ecopunto en condiciones no solo tendría un impacto positivo ambiental enorme sino que nos permitiría dar trabajo genuino”. Con la tecnología necesaria para la recepción, clasificación, acondicionamiento y tratamiento de distintos tipos de residuos, el Ecopunto garantizará una mejor calidad de vida para las vecinas y los vecinos de San Vicente. Con más 70 mil habitantes, el municipio de la Cuenca Alta ocupa cerca de un 3% de la Cuenca Matanza Riachuelo. Entre las principales causas de contaminación de la Cuenca Matanza Riachuelo se encuentra la inadecuada gestión de los residuos. Los basurales son una de las problemáticas a las que se enfrenta la Autoridad de Cuenca en sus tareas de saneamiento.-

