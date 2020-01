Sancionan a supermercado al comprobrar cobro de recargos en la tarjeta alimentar

En el marco de los controles que lleva adelante habitualmente la Dirección General de Inspección del Municipio de Almirante Brown, se realizó un operativo en el que se detectaron diversas irregularidades incluso algunas vinculadas a la aplicación de recargos por el uso de la tarjeta AlimentAR. En ese contexto se procedió a la clausura del Supermercado “Luna” de la localidad de Ministro Rivadavia. Oficialmente se comunicó que “el supermercado ubicado en las calles Vucetich y Lahille no contaba con las condiciones mínimas de Seguridad e Higiene y por ese motivo fue clausurado”. El Municipio informó que “se vienen profundizando las acciones de control verificando el cumplimiento del programa Precios Cuidados y también del plan nacional Argentina contra el Hambre. En ese marco hay permanentes recorridas y supervisiones para verificar tanto los precios acordados entre el Gobierno y las empresas, como a los efectos de comprobar la correcta aceptación de la tarjeta AlimentAR”. La Comuna que conduce Mariano Cascallares resaltó que desde la Secretaría General Municipal se reciben denuncias de particulares ante el incumplimiento a las obligaciones de estos programas nacionales oficiales. En ese marco se constata que no se apliquen recargos o intereses y se verifica que no se vendan productos no contemplados en las bases del programa social. También se constata que cada comercio le solicite el documento nacional de identidad al portador de la Tarjeta AlimentAR. Las dos maniobras sobre las cuales se recibieron denuncias puntuales son el intento de cobro de una comisión por el uso de la tarjeta y el intento de imposición de tener que gastar el total del monto de la tarjeta (en vez de permitir realizar compras parciales como corresponde) por parte de algún comerciante. El intendente Mariano Cascallares precisó que “como nos marca el Presidente Alberto Fernández es necesario preservar el bolsillo de los que trabajan y viven de su salario. Debemos proteger entre todos a Precios Cuidados y también al Plan Nacional Argentina contra el Hambre porque son herramientas importante para incluir y para ir ganándole a la inflación”. Finalizó el jefe comunal browniano sosteniendo que “es muy importante que nuestros vecinos y vecinas tengan precios de referencia confiables para cuidar la mesa de los argentinos”. En paralelo, Cascallares finalizó asegurando que “En Almirante Brown el Banco Nación está entregando más de 25 mil Tarjetas AlimentAR y nuestro compromiso es trabajar muy fuerte colaborando para que este programa tenga éxito”.

